¡ÚÂîµå¡Û¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡¡À¤³¦²¦¼Ô¡¦Â¹±Ïèµ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£±°Ì¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê£²£·¡á¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¤Ø¤ÎÇÔÀï¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ£³ÆüÌÜ¡Ê£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Î£²²óÀï¤Ç¤Ï¡¢Æ±£±°Ì¤Ç£µ·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¡¦Â¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±Àï¤¨¤ë¤«¡£¾¡¤ÄÉé¤±¤ë¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Àï¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é£µÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢£±£±¡½£¶¤ÇÃ¥¼è¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè£²¥²¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢Â¹¤¬¶¶ËÜ¤Î¥«¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¡££³¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤Æ´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡ÖÆÀ°Õ¤ÎÅ¸³«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡×¤È½÷²¦¤È¤Î¼ÂÎÏº¹¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤¬Àè¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ßÁ´¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂÐ±þÎÏ¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£Éé¤±¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÂ¹¤¬¡Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¾¯¤·¤ä¤ê¤Å¤é¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤ËÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦½÷²¦¤È¤ÎÂÐÀï¤«¤éÆÀ¤¿¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£