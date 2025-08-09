陸上男子でパリ五輪４００メートルリレー代表の柳田大輝（東洋大）は、気持ちを切り替えて歩みを進めている。

先月上旬の日本選手権１００メートルでは不正スタートで無念の失格。失意に暮れたものの「その日のうちに自分でもネタにしていたぐらい。引きずりはしたけど、練習に行かなくなるとか、お酒を飲んだくれるとかはしなかった」。先月下旬のワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ）１００メートルでは３位に入るなど、復調の兆しを見せている。

ただ、世界選手権（９月、東京）出場には日本記録（９秒９５）が求められる。９日の実業団・学生対抗陸上競技大会（オールスターナイト陸上＝レモンガススタジアム平塚）では１０秒１１で優勝を果たしたが、日本記録には届かなかった。「走ったばかりで何も振り返りとかもしていないので、ちゃんと振り返って何かしら冷静になって考えてたら絶対（に課題が）出てくると思うので、それを解決していけたら」と前向きに語った。

今後も厳しい戦いとなるが「やれることを全てやりきりたい」ときっぱり。最後の最後まで全力で駆け抜ける覚悟だ。