俳優で、パフォーマーやシンガーソングライターとしても活動する坂口涼太郎さん（34）が9日、自身初となるエッセー本『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』（講談社刊）の発売記念会見に登場。自身が大切にしているという“らめ活”について語りました。

本作は、webマガジンの連載を書籍化。坂口さんが、“あたりまえの日常こそが人生の舞台だ”というポリシーのもと、働き方、家事、人間関係、美容など日常の様々なテーマを親しみやすい関西弁で語りかけるようにつづっています。

本書には、坂口さんによる造語“らめ活”が登場。この言葉について坂口さんは「私は諦め活動“らめ活”っていう活動を自分自身やっているなと。諦めるとは“明らかにすること”っていう深意があるらしいんですね。諦めることによって自分を明らかにして、生活とか日常がどんどん光りだして、ラメのようにラメラメしていくっていう意味も込めて“らめ活”」と説明しました。

坂口さんは、過去の“らめ活”について「モー娘。に入ろうと思って“モー息子。やん！”とか。私だってオダギリジョーになりたかった時があったんですよ。でも無理じゃない？ オダジョーにはなれないでしょ。窪塚洋介さんとか。だからそこは諦めた」と告白。

諦めたことで「自分がすっごいなりたいところに一直線になって、“私これになるんだ！”って言っていたら、多分今ここにいないんですよ。あの人みたいになりたいけど、なれないから、“じゃあ私はどうやって、あの人と交差する人生を作っていこう”みたいな」と発想を転換することができたといいます。

現在の自身については「たどり着いていったみたいな感じ」といい、「自分がやりたいことより、人に“あれ似合うんじゃないですか？”とか、“ああいう仕事とかどうですか？”とかって言われたことって、結構その人の本質、向いていることだったりするから、それにあらがうよりも乗って乗ってって。そういう人生のやり方をやってきたんじゃないかな」と振り返りました。

周囲の意見に乗って成功したというのが、個性的なヘアスタイルだそうで「おかっぱになったのも、私がやりたくてなってるわけじゃないから。本当に偶然、耳だけ出してくださいって言ったらなぜかこうなって、オーディションにいっぱい受かるようになったりとか。人に任せてみるって、私は結構いいんじゃないかなって思うんですよね」と語りました。

