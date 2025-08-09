“旅行好き”菅野美穂、これまで訪れた国は「44〜45か国」

女優の菅野美穂（47歳）が、8月9日に放送されたバラエティ番組「笑ってコラえて！2時間SP」（日本テレビ系）に出演。旅行が好きで、これまで訪れた国は「44〜45か国」と語った。



今回、ゲスト出演した菅野は、「菅野さんはよく旅行で海外とか行かれますか？」と聞かれ、「そう、旅行が好きで。たぶん、（訪れた国は）44〜45か国」と回答。



続けて、“印象に残っている国”を聞かれると、菅野は1人旅で行ったというポーランドを挙げ、「ポーランドで一番印象に残っているのが、スクランブルエッグで。うまっ！と思って」と、その美味しさに衝撃を受けたという。



この話を聞いていたお笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二も「僕、今年ドイツ行ったんですけど、やっぱウマいんすよ、目玉焼きが。タマゴがうまい」とコメント。



そして「ホテルに3日間くらい行ったんですけど、毎日朝食で（目玉焼きを）4つ食べて。目の前でコックさんが焼いてくれるんですけど、4回目とか『お前、いい加減にしろよ！』みたいな」反応だったと語った。