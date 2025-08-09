◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜第3日（2025年8月8日 横浜BUNTAI ）

女子シングルス2回戦が行われ、世界6位の張本美和(木下グループ)は同13位の早田ひな(日本生命)と対戦。早くも実現した日本勢対決に敗れ、2回戦敗退となった。

第1ゲームは中盤まで互角の戦い。先に早田がゲームポイントを握ると、最後は早田のカウンターが決まり、張本は7―11で最初のゲームを落とした。

第2ゲームも終盤までもつれる展開。最後は10―9とリードした張本が強烈なドライブを打ち込み、このゲームを奪い返した。

第3ゲームは序盤から早田がリードを広げ、10―5でゲームポイントに到達。最後も鋭いフォアでポイントを奪った。

後がない張本だったが、デュースにもつれこんだ第4ゲームは驚異の粘りで奪い切った。勢いそのままに第5ゲームも取りたいところだったが、4―2と張本がリードした時点で早田が昨夏のパリ五輪で痛めた左腕を押さえ、メディカルタイムアウトを要求。その後、試合は再開したが、張本は相手の緩急織り交ぜた攻めに苦しみ、2回戦で涙をのむ形となった。