◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 2回戦（9日、横浜BUNTAI)

早田ひな選手（世界ランク13位）と張本美和選手（世界ランク6位）の日本人対決が2回戦で実現。

第1ゲームは早田選手が優勢。5−5から3連続ポイントでリードを奪うと、このリードを生かし11−7で奪取。

第2ゲームは終盤まで両者一歩も譲らず9−９の同点。ここで張本選手がタイムアウト。集中力を高めると、サーブ権を生かし連続ポイントで11−9。ゲームを1−1のタイに戻します。

第3ゲームは、早田選手が序盤、4連続ポイントで先制。張本選手も追いすがるものの、終盤には早田選手の強打も決まり11−5。勝利まであと1ゲームとします。

第4ゲームは、中盤から張本選手が連続ポイントでリード。張本選手が10−5とゲームポイントを迎えるも、早田選手が5連続ポイントで追いつき10−10のデュースへ。早田選手の驚異的な粘りにあいますが、張本選手が13−11で制し、2−2。勝負は最終第5ゲームまでもつれます。

最終第5ゲーム、張本選手がサーブで主導権を握り4−2とリード。ここで早田選手が左腕の治療のためタイムアウト。約7分ほど中断を経て試合再開。その後、早田選手が追いつき7−7の同点。ここで早田選手が怒とうの4連続ポイント。早田選手が張本選手に3−2（11−7、9−11、11−5、11−13、11−7）で勝利。フルゲームの激闘を制し、準々決勝進出を決めました。