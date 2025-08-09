「ウエスタン、オリックス０−８阪神」（９日、ほっともっとフィールド神戸）

中８日で登板した西勇は６回を投げ、無安打無失点の好投。試合途中に降り始めた豪雨をものともせず、変化球を主体とした投球でオリックス打線を抑え込んだ。無安打投球に「ゼロじゃないと意味がない。抑えられて良かった」と手応えをにじませた。

初回からスライダー、チェンジアップを主体として、三者凡退で立ち上がると、二回も同様に抑えた。

三回には突然の降雨もあったが、動じなかった。１死から二塁失策で出塁させたが、続く右打者は二ゴロ併殺に斬り、満足げな表情でポンとグラブをたたいた。

その後は四回、五回も三者凡退。六回に１四球を与えたが、後続は断ち、相手打線に安打を許さなかった。七回に島本と交代し、マウンドを降りた。八回のネルソンも、無安打に抑えたが、九回に登板した小川が無死から右前打を浴び、ノーノーリレーは逃した。

好投も「久しぶりに組んだ栄枝の配球で抑えられた」と女房役をたたえた。「あとは準備して待つだけやし、丁寧に投げていくだけ」と昇格の時を待つ。