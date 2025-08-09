「すべては成り行き」脚本家を挫折→星読みへ。人気占い師・章月綾乃さんが語る「人生の乗りこなし方」
コストパフォーマンスや効率性が重視され、「手っ取り早く幸せになること」を考えてしまいがちな今の世の中。けれど本当に大切なのは、いいときも悪いときもある人生を、いかに自分らしく乗りこなしていくかではないでしょうか。
今回インタビューしたのは、雑誌やWebメディア、書籍などで活躍を続ける人気占い師・章月綾乃さん。占星術を使って運気を読み解く専門家である一方、ご本人もまた、迷いや葛藤を抱えながら、自分の道を切り開いてきました。
求められる役割を果たし、日々を積み重ねてきた章月さんの言葉から、変化の時代を生きるヒントを探ります。
章月綾乃さん（以下、章月）：地元の高校を卒業後、戯曲を学ぶ学校に進み、演劇事務所に所属して脚本の仕事をしていました。でも半年ほどで、ある事情から挫折してしまって。その後に入ったのが、占い記事を制作するプロダクションだったんです。そこでゴーストライターとして7年ほど働き、最終的に独立しました。
占いの世界に飛び込むのに、何か特別なきっかけがあったかというと、そうではなくて。でも私は雑誌世代なので、巻末の星占いのページは必ず読んでいましたね。実は同じ制作プロダクションに2回応募していて、最初は落ちてしまったんです（笑）。2回目で無事採用され、占いライターとしてのキャリアが始まりました。
その会社でさまざまな記事を書いているうちに、西洋占星術をはじめとする占術の基礎が自然と身に付いて、気付けば個人でも仕事を受けられるようになっていました。今も当時から続いているお仕事がありますよ。
章月：1本記事を書くと、ありがたいことに反響があって、「別の記事もお願いできますか」と声を掛けていただいたり、一緒に仕事をしていた方が別の会社に移って、そこでまた新たなご縁につながったり。そんなふうに、不思議と仕事がつながっていったんです。
自宅とは別にアトリエを持てるようになって、趣味にも時間を割けるようになり、少しずつ「自分のペース」ができていった感覚があります。
ただ、自分では「すべて順調」と思っているわけではなくて。むしろ「世の中の常識が分からない」という引け目のようなものを、今でもどこかで感じている気がします。家庭環境が不安定で、親がよく暴れていたので、幼少期はしんどい思い出ばかりです。
「大学に行きたい」と言えるような状況でもなかったですし、人との付き合い方も分からず、20〜30代は人間関係の失敗ばかりでした。「仲良くなれた」と思っても、必ずどこかで関係が切れてしまって、そういうものなんだと今は割り切っていますね。
私はやぎ座なのですが、やぎ座は「大器晩成」といわれる運気です。子どもから大人になるにつれて生きやすくなってきた感覚は、まさにやぎ座そのものだなと感じます。
――今の仕事が長く続いている理由は、ご自身ではどう分析されていますか？
章月：最近はお受けできないご依頼も出てきましたが、基本的にはいただいたお仕事はすべて受けてきました。本を1年で5冊書いた年もあって、さすがにそのときは目が回る忙しさでした（笑）。
でも、仕事を依頼されるということは「章月ならできる」と思ってくださっているということ。ひたすらその期待に応えてきたら、今があるという感じなんです。だから、占い師として「これ」という強みがあるわけでもなく、すべてが「成り行き」。でもそれが自分には合っているのかもしれません。
同世代には著名な占い師の方々がたくさんいますが、そういう方になろうと思ってもなれるものではないですし、誰しもそれぞれに与えられた「役割」があると思っています。
若い頃は、占い師のグループに入って横のつながりを築こうと必死だった時期もありました。でも、そうやって無理して動いてもうまくいかないことのほうが多かったです。「無理して誰かとつながらなくてもいい」と思えるようになってから、仕事も人間関係も少しラクになりました。
章月：さまざまな媒体で占いを書き続ける中で、世の中のトレンドや価値観には敏感でいなきゃと思っています。駆け出しの頃は雑誌を読みあさっていましたし、今だとよく映画を見ます。映画を通して、なんとなく世の中の空気感がつかめる気がするんです。
例えば、旬のアイドルが出ているティーン向けのラブストーリーを見ると、「今の出会いってこういう感じなのか」と参考になります。本当は洋画のミニシアター系が好きなんですけど、社会の雰囲気を知るために、邦画の流行作品も見るようにしています。映画には世相が反映されているので、結果的に占いの執筆にも結びついている気がしますね。
――世の中の動きにアンテナを立てておくことが大事なんですね。
章月：私の場合、だいたい「雑談」から仕事が生まれているんです（笑）。例えば「神社によく行くんです」と話したら神社関連の仕事が来たり、猫を飼い始めたら猫がテーマの連載が始まったり。映画好きが高じて「映画占い」もやりました。
どんなルートで仕事につながるか分からないからこそ、自分の興味や関心のアンテナを立てておくことが大切だと思います。最近はマンガにもけっこう投資していて、マンガ家さんが選ぶテーマや表現に刺激をもらっています。好きなことや趣味の延長に仕事があるからこそ、長く続けられているのかもしれません。
占い師としては、媒体からのテーマに沿って「うまく書けたな」と思えたときは、やっぱりうれしいですし、読者の方から感想をいただけるのも励みになります。お仕事をいただける以上は、自分に果たすべき役割があると思っているので、これからも書き続けていきたいですね。
【お話を聞いた人：章月綾乃】
占術研究家・心理テストクリエーター。All About 占いガイド。雑誌やWebメディアを中心に、占いや心理テストなどの執筆、監修多数。All About『大人のための星占い』『幸せのカルテ』は大人気連載中。書籍も多数出版。
【取材／文：奥山 はるか】
編集者・ライター。出版社で女性誌編集者として勤務したのち、フリーランスとして独立。女性向けのジャンルを中心に多数の記事を手掛け、占いや開運をテーマにした雑誌制作にも長年携わる。分かりやすい切り口で、幸運のヒントになる記事を執筆。
(文:奥山 はるか)
今回インタビューしたのは、雑誌やWebメディア、書籍などで活躍を続ける人気占い師・章月綾乃さん。占星術を使って運気を読み解く専門家である一方、ご本人もまた、迷いや葛藤を抱えながら、自分の道を切り開いてきました。
脚本家からの転身。「占い師」の道に進んだ理由――占い師として20年ほどのキャリアをお持ちの章月さん。どのようなきっかけで占い師になったのでしょうか？
章月綾乃さん（以下、章月）：地元の高校を卒業後、戯曲を学ぶ学校に進み、演劇事務所に所属して脚本の仕事をしていました。でも半年ほどで、ある事情から挫折してしまって。その後に入ったのが、占い記事を制作するプロダクションだったんです。そこでゴーストライターとして7年ほど働き、最終的に独立しました。
占いの世界に飛び込むのに、何か特別なきっかけがあったかというと、そうではなくて。でも私は雑誌世代なので、巻末の星占いのページは必ず読んでいましたね。実は同じ制作プロダクションに2回応募していて、最初は落ちてしまったんです（笑）。2回目で無事採用され、占いライターとしてのキャリアが始まりました。
その会社でさまざまな記事を書いているうちに、西洋占星術をはじめとする占術の基礎が自然と身に付いて、気付けば個人でも仕事を受けられるようになっていました。今も当時から続いているお仕事がありますよ。
メディアで人気の占い師に。徐々に道が開けていく――独立後は、人気メディアでの執筆や書籍の出版もされています。どのようにお仕事が広がっていったのでしょうか。
章月：1本記事を書くと、ありがたいことに反響があって、「別の記事もお願いできますか」と声を掛けていただいたり、一緒に仕事をしていた方が別の会社に移って、そこでまた新たなご縁につながったり。そんなふうに、不思議と仕事がつながっていったんです。
自宅とは別にアトリエを持てるようになって、趣味にも時間を割けるようになり、少しずつ「自分のペース」ができていった感覚があります。
ただ、自分では「すべて順調」と思っているわけではなくて。むしろ「世の中の常識が分からない」という引け目のようなものを、今でもどこかで感じている気がします。家庭環境が不安定で、親がよく暴れていたので、幼少期はしんどい思い出ばかりです。
「大学に行きたい」と言えるような状況でもなかったですし、人との付き合い方も分からず、20〜30代は人間関係の失敗ばかりでした。「仲良くなれた」と思っても、必ずどこかで関係が切れてしまって、そういうものなんだと今は割り切っていますね。
私はやぎ座なのですが、やぎ座は「大器晩成」といわれる運気です。子どもから大人になるにつれて生きやすくなってきた感覚は、まさにやぎ座そのものだなと感じます。
「成り行き」が自分には合っているのかも
――今の仕事が長く続いている理由は、ご自身ではどう分析されていますか？
章月：最近はお受けできないご依頼も出てきましたが、基本的にはいただいたお仕事はすべて受けてきました。本を1年で5冊書いた年もあって、さすがにそのときは目が回る忙しさでした（笑）。
でも、仕事を依頼されるということは「章月ならできる」と思ってくださっているということ。ひたすらその期待に応えてきたら、今があるという感じなんです。だから、占い師として「これ」という強みがあるわけでもなく、すべてが「成り行き」。でもそれが自分には合っているのかもしれません。
同世代には著名な占い師の方々がたくさんいますが、そういう方になろうと思ってもなれるものではないですし、誰しもそれぞれに与えられた「役割」があると思っています。
若い頃は、占い師のグループに入って横のつながりを築こうと必死だった時期もありました。でも、そうやって無理して動いてもうまくいかないことのほうが多かったです。「無理して誰かとつながらなくてもいい」と思えるようになってから、仕事も人間関係も少しラクになりました。
その時代のテーマを感じながら、喜んでもらえるものを書きたい――占いを書くうえで、気を配っていることはありますか？
章月：さまざまな媒体で占いを書き続ける中で、世の中のトレンドや価値観には敏感でいなきゃと思っています。駆け出しの頃は雑誌を読みあさっていましたし、今だとよく映画を見ます。映画を通して、なんとなく世の中の空気感がつかめる気がするんです。
例えば、旬のアイドルが出ているティーン向けのラブストーリーを見ると、「今の出会いってこういう感じなのか」と参考になります。本当は洋画のミニシアター系が好きなんですけど、社会の雰囲気を知るために、邦画の流行作品も見るようにしています。映画には世相が反映されているので、結果的に占いの執筆にも結びついている気がしますね。
――世の中の動きにアンテナを立てておくことが大事なんですね。
章月：私の場合、だいたい「雑談」から仕事が生まれているんです（笑）。例えば「神社によく行くんです」と話したら神社関連の仕事が来たり、猫を飼い始めたら猫がテーマの連載が始まったり。映画好きが高じて「映画占い」もやりました。
どんなルートで仕事につながるか分からないからこそ、自分の興味や関心のアンテナを立てておくことが大切だと思います。最近はマンガにもけっこう投資していて、マンガ家さんが選ぶテーマや表現に刺激をもらっています。好きなことや趣味の延長に仕事があるからこそ、長く続けられているのかもしれません。
占い師としては、媒体からのテーマに沿って「うまく書けたな」と思えたときは、やっぱりうれしいですし、読者の方から感想をいただけるのも励みになります。お仕事をいただける以上は、自分に果たすべき役割があると思っているので、これからも書き続けていきたいですね。
【お話を聞いた人：章月綾乃】
占術研究家・心理テストクリエーター。All About 占いガイド。雑誌やWebメディアを中心に、占いや心理テストなどの執筆、監修多数。All About『大人のための星占い』『幸せのカルテ』は大人気連載中。書籍も多数出版。
【取材／文：奥山 はるか】
編集者・ライター。出版社で女性誌編集者として勤務したのち、フリーランスとして独立。女性向けのジャンルを中心に多数の記事を手掛け、占いや開運をテーマにした雑誌制作にも長年携わる。分かりやすい切り口で、幸運のヒントになる記事を執筆。
(文:奥山 はるか)