◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）

巨人がＤｅＮＡに連勝。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５とした。プロ初勝利を目指し、今季初登板初先発した又木鉄平投手は、３回に２点を先制され、４回まで投げ５安打２失点、６８球で降板。３―３の８回に代打・大城卓三捕手の決勝犠飛で勝ちこし、救援陣が守り切った。７回に好救援した菊地大稀投手が今季初勝利、マルティネス投手が３３セーブ目を挙げた。

【巨人・阿部慎之助監督の試合のコメント】

―全員で勝った

「そうだね、みんな頑張ってくれました」

―坂本、大城卓の代打起用が的中

「大事なところでいってもらわないといけない選手なので。最低限の仕事をしてくれたので勝ちにつながったと思います」

―岸田がスリーバント成功

「絶対に送ってほしい場面だったので。バントは難しいけど結果的に決めて、ああやって点数につながったので」

―６回の攻撃、キャベッジの三盗もあった

「絶対にアウトになってはいけない場面でああやってアグレッシブにいってくれたので。これ以上はあまり調子に乗らせないように」

―同点の７回２死二、三塁で菊地を起用

「用意させてたのは用意させてたので」

―菊地は宮崎を抑えて２年ぶり白星

「大きいことだし。ああいう大事な場面でもいける経験を持っているし。そういう意味で使ったので」

―岡本がイースタンで途中交代した

「あまりちょっと。実戦に入ると何かしらの支障は出るだろうなとは思っていたんですけど、それがちょっと、多少は出てしまったみたいなので。たぶんそういうのも含めて２０打席だとか言っていたんだけど。そこはしっかりクリアして、決して無理することなくやってほしいなと思います」