◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）

東京Ｖがホームで横浜ＦＭに１―０で勝利した。

中断期間にＤＦ綱島、ＭＦ翁長、ＦＷ木村が移籍した中で、リーグ戦再開初戦で降格圏の１８位横浜ＦＭとの対戦。試合前の時点で勝ち点７差の１６位だった東京Ｖにとって重要な一戦だったが、立ち上がりから運動量や素早い攻守の切り替えで相手を上回り、試合を優位に進めると、０―０で迎えた後半１７分に右からのＭＦ斎藤の左足クロスをＤＦ谷口が頭で合わせて、今季初得点となる先制点を決めた。谷口は「前半の始めからセットプレーを何本か得ていたんですけど、なかなかいい形で触ることが出来なかった。ハーフタイムに（斎藤）功佑くんにファー空いているので蹴ってくださいと言ったら、いいボールを蹴ってくれたので、修正出来てよかった」と振り返った。

その後も３バックの中央に入ったＤＦ深沢、左の谷口、右の宮原を中心にチーム全員の集中した守備で１点のリードを守り抜き、リーグ３戦ぶりの勝利。横浜ＦＭとの勝ち点差を１０に広げた。

試合後のヒーローインタビューでＤＦ谷口は「順位的にも大事な試合でしたし、中断明けということでチームにとってすごく大きな勝利だった。中断期間でより自覚が芽生えて、『俺がこのチームを救うんだ』という強い気持ちが結果に現れてよかった」とうなずいた。

３バックの中心を担ってきたＤＦ綱島、ウィングバックで主力だったＭＦ翁長が移籍した中で、今季８勝のうち７度目の無失点勝利。「色々な選手が抜けて守備を再構築する必要があった中の大事な一戦だった。すごくチームにとって大きな意味を持つクリーンシート（無失点）だと思うし、またこれを継続していきたい」と手応えを口にした。

１３日の天皇杯ラウンド１６の名古屋戦、１６日の京都戦と戦いが続くこともあり「継続しないと意味がないので今日だけ喜んで。天皇杯も（リーグ戦の）京都戦もあるので切り替えます」と気を引き締めた。