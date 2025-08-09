ついに反撃！無神経なママ友に「使用済みの花火を返せるの？」【ママリ】

幼稚園のお迎えのあと、主人公が他の子どもやママ友たちと公園でサッカーをして遊んでいると「うちの子にも貸してください」と同級生・Kくんのママがやってきました。快く仲間に入れたものの、Kくんママは、仲良くなるにつれて本性をあらわしていきました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。もっち・怖い女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakei)さんによる作品『貸して貸してママ友』第11話をごらんください。

夏休みに幼稚園のママ友仲間で花火をしていると、勝手に花火に加わってきたKくん親子。得意の「貸して」で勝手に花火を始めた親子に、主人公と周囲のママ友はついに我慢の限界を迎えます。

お礼やお詫びをすることなく自分勝手に振る舞うKくん親子に、ママ友たちは我慢の限界を迎えました。そして、Kくんママに「貸して」と言うけれど返せるの？という問いを投げかけたのです。



ママ友たちの想いを代弁した主人公の問いかけに「え～」とふざけた感じの返事をするママ。まだ自分がどう見られているか気づいていないようにも思えますね。

