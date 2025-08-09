全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。

登山は成績発表があった。

山口県勢は、バドミントン女子シングルスで、柳井商工の白川菜結選手が優勝した。同ダブルスでは、同高の橋村妃翔・阿波芽衣咲選手組が優勝を決めた。

「夢のような感覚」

バドミントン女子では、柳井商工の白川菜結主将（３年）と、橋村妃翔選手（２年）・阿波芽衣咲選手（１年）ペアがそれぞれ単複で優勝し、６日の団体優勝と合わせて「総体三冠」を達成した。

白川主将は、第３ゲームまでもつれた準決勝を競り勝つと、決勝では２１―１３、２１―６と圧倒的な展開で高松商（香川）の選手を退けた。勝てない試合が続き、競技をやめたいと思ったことがあっただけに、試合後は喜びで自然と涙がこぼれ、「夢のような感覚だった」と振り返った。

橋村選手と阿波選手は強豪・埼玉栄（埼玉）のペアを接戦の末に破った。４月にペアを組み始めたため経験は浅かったが、「絶対に対戦相手より先にミスをしない」との覚悟で臨んだのが功を奏した。試合後は「別の先輩のペアが負けていたので、絶対に勝ちたかった」とはにかんでいた。

チーム初となる総体三冠の達成に、白川主将は「地元開催で最高の成績を挙げられてうれしい」とはじけるような笑顔を見せ、竹光唯至監督は「来年は新しいメンバーで、もう一度再挑戦したい」と将来を見据えた。