※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

妻を精神的に追いこんだ夫は、その過ちに気づき、実家に戻ってしまった妻に誠心誠意謝罪をします。妻は、再び裏切られたら即離婚を条件に関係の修復を決めました。家を建てる決意をした夫でしたが、妻にはサプライズにするつもりで、1人住宅展示場を訪れます。案内役の女性スタッフ・河田から「奥さま想いですね」と褒められ、心がときめきつつ、螺旋階段などこだわりの詰まった豪華な家づくりに夢を膨らませる中、河田は甘い視線で「一緒に決めていきましょう」と夫の手を握ります。



■彼女のおかげで夢が現実に近づいていく■妻が里帰り出産している間に…■ついに妻が出産へ…！妻には「家のことは出産後に話し合おう」と伝え、里帰り出産のため実家に戻ることに。その間、夫は河田と数週間かけて家づくりの細部を詰めていき、2人の距離はあっという間に縮まっていきました。そしてついに、2人の関係は裏切りへと進展してしまうのでした…。そして迎えた、妻の出産の日──。(まるき八郎)