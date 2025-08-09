¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÌÀË¤¬½éÀï²÷¾¡¡ª¡¡¼¡¤Ïº´²ìËÌ¤ÈÂÐ·è¡ÄÀîºê´ÆÆÄ¡Ö¶å½£¤â¸µµ¤¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£µÆüÂè£´»î¹ç¡Ê£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ï¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤Î²ÆÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ï¡¢»ÔÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤È·ãÆÍ¤·¡¢£¶¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦»ûËÜ¤â£µ²ó¤Þ¤Ç»ÔÁ¥ÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«£±°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¡££µÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó¤Ë¤Ï£²ËÜ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢£´ÈÖ¡¦¿å´Ö¡Ê£³Ç¯¡Ë£±£³£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÇÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡
¡¡£·²ó¤Ë¤ÏÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤Þ¤¿¤â¤äÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡££¹ÈÖ¡¦Ëþºê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î°ìÎÝ¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï£±ÈÖ¡¦ÂçÌÚ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£Àîºê°¼Ê¿´ÆÆÄ¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¥ê¥º¥à¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Î°ÂÄê´¶¤¬¥Á¡¼¥à¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ç¤¤¿¡£Ã¸¡¹¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï£³²ó¤ËÁê¼ê¤Î¼ººö¤«¤éÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢£²ÈÖ¡¦Æ£¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¹¬Àè¤è¤¯£²ÅÀ¤òÀèÀ©¡££µ²ó¤Ë¤âÆó»à°ìÎÝ¤«¤é£±ÈÖ¡¦°æ¾å¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£²ÈÖ¡¦Æ£¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î£²²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌÀË¥Ê¥¤¥ó¡£¼¡Àï¤ÏÆ±¤¸¤¯¶å½£Àª¤Îº´²ìËÌ¤ÈÂè£±£±ÆüÂè£³»î¹ç¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¶å½£¤â¸µµ¤¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£