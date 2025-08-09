※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫と芹の関係に不信感を抱いた妻は、ついに離婚を決意します。かつて芹からの近すぎる距離感に悩まされていた夫でしたが、結婚を機に落ち着きました。のちに夫は部長に昇進し、責任感から芹の私的な相談にも耳を傾けるように。しかし、出張先で芹と2人きりで飲んだ日からおかしくなったと語ります。ところがその経緯に疑問を抱いた葉山は、芹が最初から取引先を誘っていなかった可能性を指摘。“夫婦のレス”についても夫が受けていた相談内容と、葉山が彼女から聞いていた内容とはあまりにもかけ離れていて…。



■上司失格!?危機感ゼロの甘すぎる行動

■もしかしてあの日…■グズグズ悩むより…やるべきことあるでしょ？「あれもこれも嘘だったのか…」今になって芹のこれまでの言動がすべて嘘だったと知り、呆れた葉山は「危機管理能力がなさすぎる」と、夫に上司としての資質を問います。さらに、夫が妻に嘘をついて芹と二人で飲みに行ったあの日、実は妻が葉山とともに夫を尾行していたことも明らかに。葉山は、そのときの妻がどれほど辛そうだったかを伝えます。「今ここで悩んでいる場合じゃない。早く帰って、きちんと向き合うべきだ」――そう助言された夫は、これからどう動くつもりなのでしょうか。(スズ)