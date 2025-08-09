裸足で逃げる女の子を追いかける！ 「もし事故や不審者にあったら…」と放っておけず母激走／娘の友だちは放置子
『娘の友だちは放置子？』（エェコ/KADOKAWA）
『娘の友だちは放置子?』 1話を読む
夏休み、毎日家に突撃してきて居座る、小学生の娘・チヨの友人キミちゃん。え、もしかして依存されてる!? これは、非常識な言動の「放置子」の親と対峙した、とある母の記録。ある金曜日、娘と夜のコンビニ散歩から帰る途中、前方を裸足で駆けていく女の子が…。「キミちゃんだ！」と驚く娘の声を聞いた母は、急いで彼女を追いかける。「夜に裸足で走ってるってどう考えてもヤバイよ！」と焦りながら--。WEBでも話題になった著者・エェコさんのママ友が「放置子」に遭遇した実際の体験がベースとなった『娘の友だちは放置子？』がダ・ヴィンチWebに登場！
〜「児童虐待」に関する相談窓口〜
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけるとお近くの児童相談所につながります。通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
(こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)
