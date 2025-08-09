ÌÀË¤¬3Ç¯¤Ö¤ê½éÀïÆÍÇË¡¡2Ç¯À¸¤Î2ÈÖÂÇ¼Ô¤¬2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡¡ÀèÈ¯»ûËÜÍª¿¿¤ÏÄÌ»»8²ó1¼ºÅÀ¡¡¼¡Àï¤Ïº´²ìËÌ¤È¤Î¶å½£ÂÐ·è¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦1²óÀï¡¡»ÔÁ¥¶¶2¡½6ÌÀË¡Ê9Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡5Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÎÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤¬12°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç»ÔÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë²÷¾¡¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½éÀïÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀË¤Ï3²ó¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤âÍí¤á¤Æ2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È2ÈÖÆ£æÆÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£5²ó¤Ë¤Ï1ÈÖ°æ¾åÂÀÍÛ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î±¦±Û¤¨Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÈÆ£¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É3Ï¢ÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢6²ó¤Ï4ÈÖ²ÃÇ¼ÍªÀ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç5ÅÀÌÜ¡£9²ó¤Ë¤Ï3ÈÖ²¬ÅÄÀ²¼ù¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Àîºê°¼Ê¿´ÆÆÄ¤¬¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀèÈ¯¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿º¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹»ûËÜÍª¿¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï´ËµÞ¤ò»È¤Ã¤¿ÃúÇ«¤ÊÅêµå¤ÇÄÌ»»8¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÀË¤Ï2²óÀï¤Çº´²ìËÌ¤È¤Î¶å½£ÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£