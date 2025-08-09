¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬àµ´Ìçá¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Àï¾¡Íø¡¡Áê¼ê2¿ÍÂà¾ì¤ÎÍ¥°ÌÀ¸¤«¤·¥¯¥é¥ÖÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÂçÎÌ5È¯¡¡Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº¡õ¾åÅçÂóÌ¦¤¬°ÜÀÒ¸å½éG
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25Àá¡¡Àîºê2¡½5Ê¡²¬¡Ê9Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡by¡¡Fujitsu¡Ë
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç13Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿àµ´Ìçá¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç2000Ç¯°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬2¿Í¤Î¿ôÅªÍÍø¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¸åÈ¾¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÄ¾¶á7»î¹ç¤Ç3¾¡4Ê¬¤±¤È7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾³«»ÏÁá¡¹¤«¤éÀîºê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ìÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·èÄêµ¡¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£¥Ð¡¼¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾4Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¹ª¤ß¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ÆÊø¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¨¥ê¥¢Ãæ±û³°¤«¤éµÌÅÄ·ò¿Í¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±15Ê¬¤ËÀîºê¤Î¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¿ôÅªÍ¥°Ì¤Î¾õ¶·¤Ë¡£Æ±24Ê¬¤ËÆ£ËÜ°ìµ±¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÆÍÇË¤ò»î¤ßÅÝ¤µ¤ì¤ÆÆÀ¤¿FK¤Ç¡¢Ì¾¸Å¿·ÂÀÏº¤Î·«¤ê½Ð¤·¤¿¥¥Ã¥¯¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µÏ¿¤ÏÌ¾¸Å¤ÎÊ¡²¬°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Æ±29Ê¬¤ËDF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤òÆÍ¤«¤ì¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿Àîºê¤Î¥¨¥ê¥½¥ó¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±36Ê¬¤Ëº¸CK¤«¤é¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¾åÅçÂóÌ¦¤¬Æ¬¤ÇJ1½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÀîºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¤¬¤³¤Î»î¹ç2ËçÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Î¿ôÅªÍ¥°Ì¤È¤Ê¤ê¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°³Ý¤«¤ê¤Ë¹¶Àª¤ò¤«¤±¤¿¸åÈ¾¤ÎÊ¡²¬¤À¤¬¤¢¤È°ìÊâ¥´¡¼¥ë¤¬±ó¤¤¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾14Ê¬¤Ë´äºêÍª¿Í¤ËÂå¤¨¤ÆÁ°ÅèÍÎÂÀ¤òÅêÆþ¤·¤ÆÂÇ³«¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÃæ¤Ç¡¢Æ£ËÜ°ìµ±¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆÆÀ¤¿PK¤òÆ±28Ê¬¤ËÌ¾¸Å¤¬·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Æ±40Ê¬¤Ë¤Ï±°°æÀ»À¸¤Ë²ÃÆþ¸å2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢Æ±43Ê¬¤Ë¤Ïº°ÌîÏÂÌé¤¬ÆÀÅÀ¡£Ê¡²¬¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2022Ç¯5·î3Æü¤ÎFCÅìµþÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥ÖÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î1»î¹ç5¥´¡¼¥ë¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
¡Ú¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎJ1¥ê¡¼¥°1»î¹ç5ÆÀÅÀ¡Û
¡¡Ç¯¡¦·î¡¦Æü¡¡¥¹¥³¥¢¡¡Áê¼ê¡¡²ñ¾ì
1999¡¦9¡¦18¡¡5¡û1¡¡µþÅÔ¡¡À¾µþ¶Ë
2011¡¦11¡¦9¡¡ 5¡û0¡¡»³·Á¡¡ND¥¹¥¿
2022¡¦ 5¡¦3¡¡ 5¡û1¡¡FÅìµþ¡¡¥Ù¥¹¥¹¥¿
2025¡¦8¡¦9¡¡ 5¡û2¡¡Àîºê¡¡UÅù¡¹ÎÏ