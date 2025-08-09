次回8月16日（土）よる9時に第6話を放送（※放送日が変更になる場合があります） 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

本日8月9日（土）に放送した第5話では、武装集団・“妖（あやかし）”のリーダー“般若”が、ついに面を脱いだ。その正体が武蔵三郎（櫻井翔）の妻・裕子（比嘉愛未）の弟で武装集団に拉致されたと思われていた刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）だと知った一同は、衝撃のあまり言葉を失う。

そして父を自殺に追い込まれたことで“妖”になった姉弟、“化け猫”は入山杏奈が、“河童”は柏木悠（超特急）が演じていることも明らかになった。“化け猫”役の入山が解禁されたことにより、高津美波役として入山が出演していた2024年放送のドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」と世界線がつながる展開となった。

加藤清史郎 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/482793njqwyezli1ei5k.html

入山杏奈 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827yyw0d1cqav07xqth.html

柏木悠 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/48273zuusv78z0dy9z9a.html

本作の公式サイトでは、“化け猫”“河童”のお面が無料ダウンロードできる！

ダウンロードはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827t27rch3uafwycbvp.html

ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って、お面の外側の点線に沿ってはさみで切り抜き、目の部分の「のぞき穴」をくりぬき、耳の部分に穴あけパンチもしくはカッターで穴を開けて、ゴムやひもを通せば完成。オリジナルの“化け猫”“河童”を作成しよう！

色を塗ったお面は、ハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて是非SNSにアップ！投稿された画像をキャスト＆スタッフが楽しみにしています。

●次回、“妖”誕生の秘密が明らかに！

第6話は8月16日（土）よる9時放送。“般若”の正体は武蔵の義理の弟・伊吹だった。正体を明かした伊吹は、武蔵に自分自身の闇を突き止めろと要求。2時間以内に闇を突き止め、伊吹が“般若”になった理由を明らかにしなければ、毒ガスによって人質の1人が死ぬ――。

心当たりを探る武蔵は、5年前の「鎌鼬（かまいたち）事件」を思い出すが…。一方、6人の人質たちは、5つしかない防護マスクの奪い合いを始め…。鎌鼬事件とは一体!? “妖”誕生の秘密が明らかに！

TVerでは第1話〜3話と、最新話を無料で配信中。各所に張り巡らされた伏線を隅々までチェックしよう！

TVer 無料配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer

Huluでは「放送局占拠」最新話まで、シリーズ過去作「大病院占拠」「新空港占拠」と本作と同じ世界線の「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」を全話独占配信中。

●ポップアップショップを開催中

“占拠シリーズ”過去作「大病院占拠」「新空港占拠」で使われた武装集団のお面や、本作で武蔵が着用した衣装、台本など豪華展示物が目白押し。武蔵と大和（菊池風磨）のアクリルスタンドやステッカーなど番組公式グッズも販売中。

詳細はこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827cnrvzn7olqaa8bf2.html

・場所：テレビ局公式ショップ ツリービレッジ

東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン 東京ソラマチ ウエストヤード4階

・期間：開催中〜2025年8月22日（金）

・営業時間：午前9時〜午後9時

●第5話のストーリー（ネタバレあり）公開

武蔵の目の前で、都知事が絶命――！“妖”の要求に応じ、テレビ局ディレクター・日出（亀田佳明）の闇を暴こうとする武蔵は、手掛かりを知る都知事・大芝（真山章志）を取り調べるが…第5話のストーリー（ネタバレあり）を公開中。

第5話 ストーリーはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/story/05.html

※画像は第5話場面写真

●「放送局占拠」概要

