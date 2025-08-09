次回8月16日（土）よる9時に第6話を放送（※放送日が変更になる場合があります） 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

本日8月9日（土）に放送した第5話では、武装集団・“妖（あやかし）”のリーダー“般若”が、ついに面を脱いだ。その正体が武蔵三郎（櫻井翔）の妻・裕子（比嘉愛未）の弟で武装集団に拉致されたと思われていた刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）だと知った一同は、衝撃のあまり言葉を失う。

そして父を自殺に追い込まれたことで“妖”になった姉弟、“化け猫”は入山杏奈が、“河童”は柏木悠（超特急）が演じていることも明らかになった。“化け猫”役の入山が解禁されたことにより、高津美波役として入山が出演していた2024年放送のドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」と世界線がつながる展開となった。当記事では加藤の発言（コメント）を紹介。

●加藤清史郎 発言

「台本を頭に入れることがこんなにも大変だったのは、多分これまでの人生で初めてでした。これは意図せずに毎度やっている癖なんだなと気付きましたが、台本を読み返したり覚えたりする際、自分の出ている場面をひと通り読み終わって次の場面に移った時、そのシーンは読むのを飛ばしがちなんですよね。基本的にそこに（自分）は出ていないので。

でも、いるんです。そこにも、同一人物が違った名前で（笑）。

ページをめくるごとに、

伊吹 般若 伊吹 伊… 般若 般若 伊吹 般若 伊吹

加えて時系列まで、

1ヶ月前 現在 現在 現在 数ヶ月前 現在 数年前 数ヶ月前 現在

みたいな感じで…。

その都度その都度、この時の伊吹は…？ と…。

監督をはじめとするスタッフの皆様と、コミュニケートしながら挑む撮影の日々。

ここで、こうだからこうしてみましょっか、俗に逆つながりだなんて言いますが、そんなことをあーでもないこーでもない言いながら、一つの作品を、1人の人生を紡いでいく作業をとても楽しみながらこの作品と向き合わせていただいております。

まだ多くは語りません。いや、“語りません”というより、“語れません”が正しいかもしれませんですね（笑）。

“伊吹裕志”という名前にもある通り、強く高い志を持つ彼がなぜ人間を捨て、般若となる覚悟を決めたのか。『皆様には最後まで見届けていただこうと思います』」