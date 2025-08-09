次回8月16日（土）よる9時に第6話を放送（※放送日が変更になる場合があります） 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

本日8月9日（土）に放送した第5話では、武装集団・“妖（あやかし）”のリーダー“般若”が、ついに面を脱いだ。その正体が武蔵三郎（櫻井翔）の妻・裕子（比嘉愛未）の弟で武装集団に拉致されたと思われていた刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）だと知った一同は、衝撃のあまり言葉を失う。

そして父を自殺に追い込まれたことで“妖”になった姉弟、“化け猫”は入山杏奈が、“河童”は柏木悠（超特急）が演じていることも明らかになった。“化け猫”役の入山が解禁されたことにより、高津美波役として入山が出演していた2024年放送のドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」と世界線がつながる展開となった。当記事では入山の発言（コメント）を紹介。

●入山杏奈 発言

「はじめましての方も、お久しぶりの方も、いらっしゃるかもしれません。今回、ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』と同じ世界線で“高津美波”として、この占拠シリーズに出演できることになりうれしさでいっぱいな反面、『出所してすぐに!?』と驚きの気持ちでもあります。

衣装合わせの日には偶然猫がプリントされたTシャツを着ていて、化け猫との縁を感じました。今のところ、素顔がわからないあと2人の妖は一体誰なのか、私たちは何のために放送局を占拠したのか。引き続き考察を楽しみながらご覧いただけると幸いです」