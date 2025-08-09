次回8月16日（土）よる9時に第6話を放送（※放送日が変更になる場合があります） 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

本日8月9日（土）に放送した第5話では、武装集団・“妖（あやかし）”のリーダー“般若”が、ついに面を脱いだ。その正体が武蔵三郎（櫻井翔）の妻・裕子（比嘉愛未）の弟で武装集団に拉致されたと思われていた刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）だと知った一同は、衝撃のあまり言葉を失う。

そして父を自殺に追い込まれたことで“妖”になった姉弟、“化け猫”は入山杏奈が、“河童”は柏木悠（超特急）が演じていることも明らかになった。“化け猫”役の入山が解禁されたことにより、高津美波役として入山が出演していた2024年放送のドラマ「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」と世界線がつながる展開となった。当記事では柏木の発言（コメント）を紹介。

●柏木悠 発言

「今まで大病院と新空港どちらのシリーズも視聴者として楽しんでいたのが、今回まさかの妖役での出演でとてもうれしかったです！ 台本を読んでいく中で次々と訪れる緊迫したシーンに僕自身もハラハラしました。実際、妖役になって演じてみて、この役の大変さが分かり、歴代の武装集団役の先輩方を尊敬しました。素敵な作品に携われることを誇りに思います！ ぜひ最後までご覧ください！」