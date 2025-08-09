デリバリー配達員が語るハッピーセット混乱「マクドナルドの対応は配達員にも雑すぎる」
デリバリー配達員のレクターさんが、「マックのハッピーセット"ポケモンコラボ"で予想通りの大混乱… 配達で影響を受けましたか？」と題した動画を公開。現場の混乱や運営側の課題について率直な意見を語った。
動画冒頭、レクターさんは「ハッピーセット、ポケモンコラボが始まったんですね」と語り、SNS上で報告されている混雑状況を紹介。「子供たちが本当は欲しいはずなのに、大人が大量に買い漁るのはどうなのかなって思いますよね」と、現状の販売方法に疑問を投げかけた。
マクドナルド店舗前に長蛇の列ができている様子や、午前6時から子どもが並んでいる現状を取り上げ、「こういうお子さんを連れた人たちを優先とか、最悪もうお子さんを連れてる人しか買わせないとか、そういう風にすれば多くのお子さんに行き渡って“ハッピー”になるのに」と苦言を呈した。
また、ハッピーセットの食品だけ抜き取られ、建物のそばに大量廃棄されている画像も紹介。「転売ヤーが近くの建物にポケカだけ抜いて捨てているみたいな…これもう食品ロスも甚だしいですよ」と憤りを見せ、「転売をする人たちは周りの目は気にしない。けれど、私はちゃんと対策しないマクドナルドがやっぱり一番悪いかなって思っちゃうんですよね」と企業側の責任にも踏み込んだ。
レクターさんは、優秀な店長のもとで独自の対策を進めている店舗を紹介する一方で、「本来、上層部がしっかり対策すべき。全部現場に任せっきりでやってるからこうなるんだ。店長の仕事じゃない」と運営陣の現場任せな体質にも苦言を呈した。
さらに「お一人様5セットまでとされてますが、今の時代5人も子供がいる家庭がどれくらいいるのか」と制度の形骸化も指摘。5月に行われた「ちいかわセット」騒動が教訓になっていない点も挙げ、「以前やらかしているのにまた同じ失敗を繰り返している。大企業としてはどうなのか」とバッサリ。
またマクドナルドで商品を受け取る際に今までビニール袋に入れてくれていたが、今年の3月くらいからデリバリーだけ袋に入れてくれなくなったことにも言及。「ビニール袋の廃止が決定しても我々配達員に知らされることは一切なく、現場は混乱していた」と不満を吐露。
デリバリー業務としての動向にも触れ、「今日はマクドナルドの注文は全て避けたところ“むしろ稼げた”」と独自視点で現場のリアルな影響も伝えた。
最後に「マクドナルドのやり方、特に上層部のやり方っていうのがちょっと雑なのかなって気がしちゃいますよね」と再び全体責任を指摘しつつ、「今後も人気商品が出た時に同じ混乱が起こると思うので、また事前に動画でお知らせします」と、今後の事態への注意喚起とともに動画を締めくくった。
また、レクターさんの動画概要欄にあるブログ記事には配達員登録するとお金がもらえるキャッシュバック情報が掲載されている。
現在ウーバーイーツに登録すると19,000円がもらえたり、他社デリバリーもキャンペーンを行っているなどお得な情報が満載なので、興味のある方は動画概要欄のチェックも忘れずに。
