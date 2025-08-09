全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、計８競技が５県で行われた。

登山は成績発表があった。相撲の個人決勝は、沢田一輝（東京・目黒日大３年）が永松慧悟（埼玉・埼玉栄２年）を押し倒しで破り、初優勝を果たした。バレーボール女子決勝は、金蘭会（大阪）が福岡女学院（福岡）を３―１で破って２年連続４度目の頂点。

◇

土俵を下りると膝をついて両手を広げ、天を仰いだ。相撲個人は、自らが「全国では無名の存在」という沢田が制し、高校横綱の座をつかんだ。「まさか勝てるなんて。実感がわかない」と夢見心地で話した。

決勝は埼玉栄（埼玉）の永松慧悟（２年）とぶつかり、「普段から仲がいい。勝ち負けを気にせず全力でいった」。思い切りよく当たって突き放し、すかさず右上手を引いて寄ると勢いのまま押し倒した。「１００点満点」と胸を張った。

目黒日大の部員は、沢田含め３年生２人だけ。昨夏から稽古は、自宅で格闘技好きの父と二人三脚で積んできた。相撲を取るのは近くの道場などで５番ほどで、総合格闘技などを参考に体幹を中心に鍛えてきた。１メートル７６、１４０キロとこの競技では大きくないが、抜群の出足とバランスが光った。

自身初の全国制覇で、旧・日出時代を含め目黒日大から高校横綱が生まれるのも初めて。「ほんと最高。やっと１番になれた」。はじける笑顔を見せた。（滝口憲洋）