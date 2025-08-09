「ＤｅＮＡ３−４巨人」（９日、横浜スタジアム）

巨人が接戦を制し２連勝。７月１２日以来の貯金１とした。３位・ＤｅＮＡを２・５ゲーム差と突き放した。

同点で迎えた八回、ＤｅＮＡの４番手・伊勢から先頭の泉口の左中間二塁打をきっかけに、岸田のスリーバント成功などで１死満塁とし、代打・大城卓が決勝の左犠飛を放った。お立ち台に立った大城卓は「チームは良い状態できているので、明日も勢いに乗って勝ちたい」と力を込めた。

ケイを攻略したのは１点を追う六回、１死から泉口がケイの１５１キロ直球を右翼スタンドへ運ぶ５号同点ソロ。「出塁しようと思っていました。最高の結果になってよかったです」とコメントした。

さらに無死一、二塁とすると、二走キャベッジが場内のどよめきを呼ぶ三盗に成功し好機拡大。ここで坂本が左翼線へ一時は勝ち越しとなる二塁打を放った。「何とかランナーをかえそうと打席に入りました。良かったです」。この１打でケイをＫＯした。

七回に登板した石川は先頭の京田に四球、代打オースティンに中前打を浴び一、二塁のピンチを招くと、１死後、蝦名に左翼フェンス直撃の二塁打を浴び、同点とされていた。２死二、三塁から登板した菊池が宮崎を抑えて、２３年８月２７日の阪神戦（東京Ｄ）以来２年ぶりの勝ち星を挙げた。