8月9日放送の『放送局占拠』（日本テレビ系）は前半戦のクライマックスとなる第5話。これまでのシリーズ作である『大病院占拠』（日本テレビ系）と『新空港占拠』（日本テレビ系）の例にしたがえば、このタイミングで占拠犯である武装集団の素顔が明らかになることがお約束となっている。すでに“アマビエ”＝津久見（ともさかりえ）と“唐傘”＝小笠原（駿河太郎）の素顔と背景が明らかになっており、“天狗”（芝大輔）と“がしゃどくろ”（瞳水ひまり）も面を外しているので残りは5名。

とはいえテレビ局内で占拠を実行している“妖”メンバーは7名のみ。まだ“輪入道”と“座敷童子”は劇中で姿を見せておらず、前者は今回、大和（菊池風磨）の協力者としてようやく登場する。まだその面を外しはしない点からも、『大病院占拠』での“紫鬼”や『新空港占拠』の“戌”と同様、すでに違うポジションでその素顔を見せている人物であることは想像に易い。それはもちろん“座敷童子”も然り。

前回のラスト、武蔵（櫻井翔）の目の前で都知事の大芝（真山章志）が電気椅子にかけられて殺害される。それを受けて本庄（瀧内公美）は、指揮本部内に出入りできる警察関係者に“妖”と内通している人物がいると推察する。おそらくその人物が、“輪入道”か“座敷童子”のどちらか（もちろん両者とも警察関係者という可能性も捨てきれない）。本庄は信頼がおける武蔵と志摩（ぐんぴぃ）だけに伝えているのだから、内通者の可能性がある人物はかなり絞られるだろう。

さて、今回のエピソードでは残る3名の素顔が判明するわけだが、リーダーの“般若”よりも前に、まずは人質のなかから“番組出演者”として釘入りパイ投げ装置に座らされた日出（亀田佳明）に因縁を抱く“化け猫”に注目する必要がありそうだ。ディレクターを務めるニュース番組で目撃証言の捏造を頻繁にやっていた日出の“闇”を暴くため、武蔵は彼が担当した事件の中から“釘”と関連のあるものを調べ、5年前に起きた新聞記者の自殺へとたどり着く。

大学の女子寮で起きたのぞき事件――よりによってその真犯人が日出自身であることが発覚するわけだが――を調べていた記者の高津は、日出の証言捏造によってネット上で犯人に仕立て上げられ妖怪“あかなめ”に見立てられながら誹謗中傷を浴びる。その結果、高津は自ら命を絶ち、父親を失った姉弟が妖に加わり日出への復讐を企てたのである。その姉、“化け猫”の正体は高津美波（入山杏奈）。この『占拠』シリーズと同じ世界観を共有する『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）において、主人公たちが潜入する“幻獣”の末端にいる詐欺チームのなかで“ハコ長”を務めていた人物だ。

ギャンブル依存症で借金を抱え、勤めていた会社を解雇されたことから詐欺グループに加わったというバックグラウンドを持つ。同作の第7話にあった彼女の過去を調べるシーンで、2020年の9月ごろからオンラインカジノに依存するようになったことが確認できる。つまり父親の死の半年後。彼女の人生は確実に父親の死、すなわち日出によって狂わされたわけだ。いずれにせよ、『潜入兄妹』と『占拠』シリーズがはっきりと繋がる展開が、ここで待ち受けているとは。

そして肝心な、“妖”のリーダーである“般若”の正体。答えから言えば、武蔵と同じBCCTのメンバーであり、武蔵にとって義弟に当たる伊吹（加藤清史郎）だ。第1話でテレビ局に到着した“妖”によって拉致されたように描かれていた伊吹。彼が大和に命じられて間崎親子（実際は親子ではないらしいが）を拉致する一連は、占拠事件と同時進行で起きているように見せながら、実は3カ月前の出来事であったということが明らかになる（たしかに第1話で伊吹が拉致されるシーンも含め、大和と伊吹の一連にはそのヒントが多数ちりばめられている）。

これは『占拠』シリーズの売りである“リアルタイムサスペンス”を逆手に取った、実に周到なミスリード。「青鬼の後継者を育てる」ために、伊吹に目星をつけた大和。彼が第1話で手渡していた資料に記されていた「鎌鼬事件」に“のっぺらぼう”が関与していること。しかもその第1話のシーンをよく見てみれば、伊吹の恋人がその事件の犯人に仕立てあげられ、マスコミやネットに追い込まれたことがきっかけで自殺していることがわかる。その詳細は次回以降でわかるとして、第1話で天草（曽田陵介）らが発見した“2体”の焼死体は、やはり間崎親子ということだろうか。

（文＝久保田和馬）