「だいぶドキドキした。ちょっと出てるかなと」ヴェルディDFが振り返るド緊張の瞬間。今季初ゴールは千金弾！「ただの１勝だけど大きな意味を持つ」
８月９日、１か月弱の中断期間を経てJ１第25節が開催され、16位の東京ヴェルディが降格圏の18位に沈む横浜F・マリノスと本拠地・味の素スタジアムで対戦。１−０で接戦を制し、残留に向けて貴重な勝点３を積み上げた。
勝利の立役者となったのは谷口栄斗だ。長らくスコアレスが続いていた62分、25歳のDFは、齋藤功佑のクロスからヘッドでゴールに叩き込み、２万6902人が詰めかけた味スタを熱狂させた。
谷口は試合後、順位が近いマリノスとの白熱の一戦をこう振り返った。
「大事な一戦だったので、すごく気持ちが入ってましたし、チーム全員が気持ちのこもったプレーをできたと思います。それが勝点３に繋がって良かったです」
値千金の決勝点が認められるまで、少し時間を要した。VARでオフサイドの有無のチェックがなされたのだ。非常に際どい判定だった。報道陣から「ゴール確認中の時、ちょっとドキドキした？大丈夫だと思ってた？」と問われると、谷口は笑みを浮かべながら、率直な思いを明かした。
「だいぶドキドキしました。ちょっと出てるかなと思ってたんですけど...今季初ゴールだったので、すごく嬉しかったです」
昨季は５ゴールを奪ったなか、待望の今季初ゴールとなった。得点力のあるCBを目指しているだけに、喜びはひとしおだ。
「去年から感触は良かったんですけど、今年は中々取れずにいたので。日頃から練習はしてますし、チームを勝たせるセンターバックは、流れが悪い時にセットプレーで決められると思うので、そういった選手像をより目指したいです」
熾烈な残留争いは続く。谷口は「ただの１勝ではありますけど、大きな意味を持つ１勝。継続していきたい」と次節の京都戦以降に向けて、気を引き締めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】かなりギリギリ！ヴェルディ谷口栄斗の鮮烈ヘッド弾
