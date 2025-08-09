¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¼ã·î·òÌð¤Î·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3-2¥í¥Ã¥Æ(9Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
5Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2ÅÙÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î5²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤é3Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤ÇÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢ÆÜµÜÍµ¿¿Áª¼ê¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¡¦¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤Î132¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤éÀèÈ¯¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶Åê¼ê¤¬À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤ËÆ±ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
6²ó¤Ë¤ÏÂÀÅÄÌºÁª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤âÎ¢¤Î¼éÈ÷¤ÇÆ£²¬ÍµÂçÁª¼ê¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òµö¤·¤ÆºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿7²óÎ¢¡¢¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿´äÖ¿æÆÅê¼ê¤¬»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤È°ìÂÇ¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤ò3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î8²óÉ½¤Ë2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤«¤é¼ã·î·òÌðÁª¼ê¤¬¤³¤Î»î¹ç3ËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£½ªÈ×¤Ëµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥í¥Ã¥ÆÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î»î¹ç3°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼ã·îÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¤ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£