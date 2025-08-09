Áê¼¡¤°¼çÎÏ¤Î°ÜÀÒ¤Ç¡Ö¥ª¥ì¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡¡»ÄÎ±Áè¤¤¤Ç¼ì·®ÃÆ¡Ö¸«¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×
ÅìµþV¤ÎDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤¬²£ÉÍFMÀï¤Ç·è¾¡ÃÆ
¡¡¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ëµ¯¤¤¿¼çÎÏ¤ÎÂçÎÌÎ®½Ð¡£
¡¡»î¹ç¤ËÉé¤±¤ì¤Ð¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¥´¡¼¥ë¤Çµß¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅìµþV¤Ï6°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤òºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ«¸ý¤ÈDFÀéÅÄ³¤¿Í¡¢DF¹ËÅçÍªÅÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ø°ÜÀÒ¡¢¸å¼Ô¤â¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ëÃ«¸ý¤Ï8·î9Æü¡¢ÃæÃÇÌÀ¤±¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇDFµÜ¸¶ÏÂÌé¡¢DF¿¼ß·Âçµ±¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤êÂ³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ë¹×¸¥¡£¸åÈ¾17Ê¬¤Ë¤ÏMFã·Æ£¸ùÍ¤¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¼«¿È¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¹¶¼é¤Ë1-0¤Î¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç»ö¤Ê°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬µ¤»ý¤Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¾¡¤ÁÅÀ3¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ã«¸ý¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Î¾ìÌÌ¡¢Ã«¸ý¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥Ý¥¹¥ÈºÝ¤ÇMF´îÅÄÂóÌé¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ä·Á¤Ç·è¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç10ËÜ¤ò±Û¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤òÆÀ¤¿ÅìµþV¤Ï¡¢¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÆþ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÃ«¸ý¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ëã·Æ£¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ëÁª¼ê¤È¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹Áª¼ê¤Ë¼éÈ÷¤ò¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Õ¥¡¡¼¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ùÍ¤¤¯¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÃíÊ¸ÄÌ¤ê¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤¿8ÈÖ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡18°Ì¤Î²£ÉÍFM¤È¤Î»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¼çÎÏ¤¬Î®½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ã«¸ý¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ê¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÇÎ®¤ì¤¬°¤¤»þ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤ò¤è¤êÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶¯¤¤·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀéÅÄ¡¢¹ËÅç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯FWÌÚÂ¼Í¦Âç¡¢MF²§Ä¹À»¤È¼çÎÏ4¿Í¤¬È´¤±¤ëÈó¾ï»öÂÖ¡£¤½¤ì¤â¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¡¢Ã«¸ý¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡Ö³°¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¾ëÊ¡¡Ê¹À¡Ë¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¼«³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¥ª¥ì¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¤ÈÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£ºÆ³«½éÀï¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿DF¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀº¿À¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬»Ä¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹ß³Ê·÷¤Î²£ÉÍFM¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò10¤Ë¹¤²¤¿ÅìµþV¤Ï¡¢¼çÎÏ4¿Í¤¬Î®½Ð¤·¤¿¶ì¶¤â¤¤Ã¤È¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë