【レポート】大橋和也、バースデーサプライズに大感激！「28歳も、皆さんと好き好き同士でいたいなと思います！」

■大橋和也×高橋光臣×塚地武雅×溝端淳平が1日限定で“かんさい男子”を結成！

大橋和也（なにわ男子）と渋谷凪咲が初共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』（毎週土曜 23時～）のスペシャルイベント『リベンジ・スパイ ―特別ミッションー』が8月9日、『マイナビ サマフェス ROPPONGI SUNNY BEATS』内で行われた。ここでは、昼夜の2部制で行われた同イベントから昼の部の模様をレポートする。

イベントには大橋を筆頭に、「藺牟田メディカルデータ」のイケメン専務・桜小路章役の高橋光臣、優我の頼もしきスパイ仲間・岡山浩次郎役の塚地武雅、志半ばで謎の事故死を遂げた優我の兄・菅原尚之役の溝端淳平といった、全員関西出身の“かんさい男子”がステージに集結した。

■1日限りの結成となった“かんさい男子”が様々なミッションに挑む！

会場に駆けつけたファンが手に持つグリーンのペンライトに、大橋は「草原のよう！ 安らぎを感じます！」と満面の笑み。会場の熱気に高橋も「ドラマの勢いを感じますね」と目を丸くした。

さらに、現在第4話まで放送されている『リベンジ・スパイ』の反響の大きさに、塚地が「会う人、会う人に『リベンジしてね！』って言われるんです」と笑わせると、溝端も「先ほども大橋くんが前を向いてサッと階段を下りて登場して…さすがだと思いました」と盛り上げるなど、冒頭から「さすがは“かんさい男子”！」と唸らせる、息ピッタリの様子を披露。絶好のコンディションの中で撮影が進んでいることをうかがわせた。

続いて、『リベンジ・スパイ』第4話までのダイジェストと、ここでしか観られない第5話のスペシャル予告を来場者と一緒に鑑賞することに。第3話の優我（大橋）と花（渋谷）との初デートでケバブサンドをほおばるシーンが流れると、大橋が「これ、めっちゃおいしかった！」とマル秘エピソードを披露。

さらに、出勤した優我が花と桜小路に向けて一発ギャグを披露する場面（第4話）では、高橋が「笑いを堪えるのがしんどかったです。現場では20回くらいやって、厳選したものが放送された」とコメントすると、大橋は「リハから全部ギャグを変えていました。笑わせて、渋谷さんの肩を揺らせたら勝ち！ みたいな（笑）」といった裏話も飛び出した。

■“人質役”が大変な目に遭うゲームでは「もう嫌やぁ～～～～!!」と大橋悶絶？

1日限りの結成となった“かんさい男子”だが、この日は彼らが様々なミッションにチャレンジした。

最初のミッションは「本物を見破れ！ 大橋和也が選ぶ好きなシーンベスト1」。これは3つのシーンのなかから大橋が選んだ好きなシーン高橋、塚地、溝端が当てるというもので、大橋への質問もOK。周囲に促され、大橋が“生「見―っけ！」”をステージで披露すると、客席から黄色い声援がわき起こった。

3人は、第1話のラストシーン、第1話のシャチのパフォーマンスシーン、第4話の優我の出社時のギャグシーンから第4話の優我の出社時のギャグシーンを選択。しかし、これは残念ながら不正解。正解は第1話のシャチのパフォーマンスシーンで、大橋は「圧倒的なパフォーマンスが第1話を締めくくった感じで大好き」だと明かした。この結果、罰ゲームとして、溝端が大橋考案の一発ギャグをやるハメに。

大橋は「本編ではこれからも、新しいギャグが見られるかも？」と語り、今後のドラマへの期待を高めた。

続く2ndミッションは「あのシーンを関西弁でリベンジせよ！ 『リベンジ・スパイ』かんさい男子バージョン」。大橋、渋谷をはじめ関西出身者が多い『リベンジ・スパイ』の現場だが、標準語のセリフに苦労しているという。そこで、そんな現場でのうっぷんをリベンジするべく、脚本家の松田裕子と竹園元チーフ監督が選出したシーンを“関西弁バージョン”で再現した。

「関西弁と標準語のスイッチの切り替えが難しいんです」と大橋は現場での苦労を語りつつ、第1話で優我がリベンジを決意する大事なシーンを再現。くじ引きで、大橋が尚之、溝端が浩次郎、塚地が優我、そして高橋がト書きを読み上げるパートに振り分けられ、ぶっつけ本番の演技をステージで披露したが、なんと優我が“ミナミの帝王”状態に!? これには会場も大爆笑となった。

「関西弁で演じると感情が伝わってきました。楽しかったです！」と大橋も満足気で、会場に駆けつけていた松田からも大きな拍手が送られていた。

そして3rdミッションは“鳴っているタイマーを「見～っけ！」せよ！ ジリジリ解除ゲーム”。2人1組に分かれ、ステージ上に隠された3つのタイマーを制限時間内にすべて解除するというゲームだが、全部「見～っけ！」しないと椅子に縛られた“人質役”が大変な目に遭うことになってしまうというもの。

優我と尚之の“菅原兄弟チーム”と桜小路＆浩次郎の“こうじ＆こうじろうチーム”で争ったが、先攻でタイマーを探すことになった大橋に不正が発覚!? 無事に解除とはなったが、高橋、塚地に加え、味方チームの溝端からも罰ゲームとしてくすぐられることに。大橋は「なんで？ なんで??」と戸惑いつつ、実際にくすぐられると「もう嫌やぁ～～～～!!」と大絶叫した。

■サプライズ大成功！大橋のバースデーにファンから粋なプレゼントが

さらにこの日は、会場に来ることができなかったキャストからVTRでメッセージが。岡山真之介役の織山尚大からは「『なんでやねん』の正しい言い方を教えてほしい」といった質問が寄せられるが、事務所の先輩である大橋は織山の印象を「現場にアイデアをすごく持ってきて、シーンの先を考えてくれているんです。『俺も頑張らないと！』と、いつも思わせてくれています」と絶賛。

彼からの質問には、“かんさい男子”の4人はそれぞれ“喜怒哀楽”の「なんでやねん」で応えることに。しかし、“哀の「なんでやねん」”を表現した大橋の体を張った大ボケに、全員から総ツッコミが入る事態に。そして、藺牟田隆一役の高嶋政伸（「高」は、はしごだかが正式表記）からの「共演中に見つけた僕（高嶋）との共通点は？」との質問に、大橋は「僕も高嶋さんもホラーが大好きなんです。怖い作品を教えてもらったので、落ち着いたら見てみようと思っています」と答えた。

また、渋谷もVTRに登場。何を語るのかと思いきや…なんと、ここでサプライズが。実は、この日、8月9日は大橋の28歳の誕生日。会場は「♪ハッピーバースデートゥーユー」の大合唱となった。そして大きなケーキが登場すると、観客席はペンライトの花が咲き、大橋が息を吹きかけるとどんどん灯が消えていくという粋な演出が。しかし、いくら大橋が息を吹きかけても、なかなかペンライトは消えず。お笑い偏差値の高いファンたちに大橋は「消えるの少ないって！」と笑顔を見せた。

サプライズ大成功となった大橋は「28歳になりました。いつもたくさん応援してくださり、ありがとうございます！」と感動の面持ちで語り、「28歳も、皆さんと好き好き同士でいたいなと思います！」と、28歳もさらに力強く、熱く駆け抜けることを集まったファンに約束した。

■“かんさい男子”がヒット曲「初心LOVE」のサビダンスを披露！

サプライズバースデーの感動の余韻が残る会場だが、いよいよラストミッションに。それが“かんさい男子の「初心LOVE」初披露で真夏の六本木を沸かせよう!!”。この日限定の結成となった“かんさい男子”で、なんと、なにわ男子のヒット曲「初心LOVE」のサビダンスにチャレンジ。

大橋が「お茶わん山盛りのご飯を、あげるあげる、うれしいうれしい、やったー…そんな感じで（笑）！」と、フリの心得（!?）を高橋、塚地、溝端にレクチャー。そして、実際に踊ってみせるが、その出来栄えに満足できず、「ちょっと待って！ これじゃやっぱりラストミッションは成功と言えないな」（溝端）、「悔しいけれど、僕らじゃ真夏の六本木が沸くまではいけなかった！」（塚地）とコメント。

そこで塚地から「優我、ここはひとつ主題歌の『アシンメトリー』を踊って見せてくれないか？」と提案があり、大橋は「わかりました！ 今日の『―特別ミッションー』、僕のダンスで成功に導いてみせます！」と宣言し、「アシンメトリー」を見事なパフォーマンスで魅せると、「28歳、最初のダンスでした！」と語り、会場の熱気はこの日いちばんの盛り上がりを見せた。

さらに、ファンから「アンコール♪」が巻き起こると、2回目も披露する大出血サービスとなり、ファンも大満足となった。

最後に改めてイベントの感想を問われた“かんさい男子”は、それぞれ「“28歳、はじめまして”の僕ですが、ファンの方々がお祝いしてくださりうれしかったですし、共演者のみなさんと登壇できたこともうれしかったです。スタッフさん含め、たくさんの方が携わってひとつのイベントが完成できました。皆さん…ずっと、ついてきてください！ 大好きやで!!」（大橋）、「幸せと愛に包まれた空間でした！」（高橋）、「朝から遅くまでの撮影でも、大橋くんはいつもプラス思考。太陽のような男なんです。一生ついていきます！」（塚地）、「ファンの皆さんにも感動しました。大橋くん本人のように空気の読み方がすごかったです！」（溝端）と語り、イベントは大団円を迎えた。

なお、このイベントの夜の部の模様は、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」でライブ配信された。近日中にアーカイブ配信も予定されている。

