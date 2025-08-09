え、【ダイソー】で買えるって本当、、！？ 猫好き必見♡「激かわアイテム」

日常にかわいいデザインのアイテムがあると、ふと目にしたときに心がほぐれるもの。特に猫好きさんなら、毎日使う小物に猫モチーフがあるだけで心が和むのでは？【ダイソー】から登場した「猫アイテム」は、プチプラながらかわいさと実用性を兼備。今回は特におすすめしたいアイテムを厳選してご紹介します。

淡色で優しげなもふもふ猫に一目惚れ

【ダイソー】「フラットミニポーチ」\110（税込）

優しい色味とソフトタッチな猫のイラストがかわいさ満点のミニポーチ。よく見ると猫の首には蝶ネクタイがついていて、見るたびに癒されそうなデザインが魅力です。サイズは約14cm × 11cmとコンパクトで、リップやイヤホン、鍵などの小物整理に使いやすそう。クリア素材なので中身が見やすく、バッグの中で迷子になりやすい小物をまとめるのにぴったりです。

すました顔の猫がキュートなトートバッグ

【ダイソー】「プリントトートバッグ」\330（税込）

ふわふわしたしっぽと、すました顔でこちらを見る猫がかわいいトートバッグ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「生地はしっかりとしており、重ための荷物も安心して運べそう」とのこと。持ち手が長めなので肩掛けも可能で、通勤・通学・お買い物など荷物が多くなりがちなシーンで活躍しそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M