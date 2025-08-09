グラビアアイドルで起業家のくりえみが4日、自身のインスタグラムを更新。会社のメンバーからサプライズを受けた時の画像を公開した。



【写真】ズラリ並んだ社長たちの間で華麗なドレス姿を披露

ラグジュアリーなホテルの一室のような空間で、上品なドレスを身にまとった写真を公開。「この写真、前に会社のエンジニアメンバーが10人くらいで私に映えをサプライズしてくれたときの笑」と説明した。



「もう懐かしい、、、朝から風船膨らませる作業して最悪でしたって後から言われて」などと裏話を披露。「あの時も徹夜で作業してたなぁ、、、本当にここまでも色っっっんなことがあったけど、どんな時も全力で挑戦してる気がする、現在進行形でたくさん失敗もして、日々学んでる」とつづった。



くりえみはバーチャルヒューマン事業を展開する「ぴにょきお株式会社」の代表取締役CEOを務めており、9日放送のフジテレビ系「明石家さんまと日本の社長」に同社CEOとして出演するなど、起業家として活躍の幅を広げている。



インスタでは同番組についても言及。「正直今回自分だけスタートアップで、みなさん数百億の時価総額の社長がほとんどなのと、ニトリホールディングスの似鳥社長に関しては時価総額が1千億近いので、同じ社長という括りで出るのはなんか違うような気がしました」と恐縮していた心境を吐露。その上で「自社のプロダクトをアピールすることが出来てとっても嬉しかったし、本当に有難い機会でした。」と感謝した。



さらに「グラビアやコスプレだけやって、みんなから可愛いってだけ言われる日々も最高に幸せだったけど、今はこうなった以上どれだけ苦しくてもやり切るしかないなと思っています。」とCEOとしての覚悟も。「なにより、政治家の方達ともAIに関する法律を変えるところまでもお話できていたりもするので、数年前の自分からは想像もできないことをしていると思います。」と自身の現状を分析していた。



（よろず～ニュース編集部）