◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 川崎２―５福岡（９日・Ｕ等々力）

川崎は前半１５分に新加入ＤＦウレモビッチが危険なスライディングで一発退場。同点の前半アディショナルタイム７分にはＤＦファンウェルメスケルケン際が相手の突破を止め、２枚目の警告を受け、２人少ない状況になった。

２―２で迎えた後半、先制ゴールのＭＦ橘田がファウルでＰＫを与えると、これを同２８分にＦＷ名古に決められ、勝ち越された。その後もＦＷ碓井、ＦＷ紺野に追加点を許し、今季最多の５失点。７月２０日のＧ大阪戦（１●２）に続く、今季初のリーグ戦連敗を喫した。

昨季まで福岡を５シーズン指揮した川崎・長谷部茂利監督は「立ち上がり、思ったような入りができて得点も取れて、もう１点取れたんじゃないかというくらい非常に良かった。そのままゲームを推移させていこうというつもりだったが、退場によりプランが変わり、２人目の退場によってさらに変わった。２―２の状況で、勝ちに行くためにどうするかをハーフタイムに話して選手を送り出した。今日の肝のところは、ＰＫになる前の１分間、あの１分間が私自身の采配ミスというか、悔やまれるところで、そこから（やられてしまった）。リードされたらあのような形になるのは致し方ないとは思うが、その前の段階、あの１分間に自分自身の力のなさ、悔やんでも悔やみきれないと思っている」と総括した。

指揮官は、自らコメントしたＰＫ献上前の１分間について「もう交代を考えていたので、交代選手に全員に伝わるような伝言をしながら選手を入れて少し空気を変えることをすれば、失点という結果は変わっていたと思う」と説明した。