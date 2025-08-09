◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）

横浜ＦＭが敵地で東京Ｖと対戦し、０―１で敗れた。

立ち上がりから切り替えの速さと運動量で東京Ｖに上回られて、なかなかチャンスを作れず。それでも何度も訪れたセットプレーのピンチをしのぎ、前半は０―０で折り返し。

すると後半立ち上がりにチャンスを迎える。天野が左足でシュートを狙うも、東京ＶのＧＫマテウスの好セーブに阻まれる。この直後の右ＣＫからＤＦキニョーネスが頭でシュートを放つも惜しくも枠から外れ、その後にも右からのクロスを後半開始から出場したＭＦ渡辺が右足で合わせてゴールに迫るもゴールは奪えず。

そこから再び東京Ｖにペースを握られると、後半１７分にセットプレーの流れから、ＭＦ斎藤の右からのクロスをＤＦ谷口が頭で合わせられて先制点を奪われた。

その後もなかなか横浜ＦＭはチャンスを作ることが出来ず、０―１で敗戦。勝てば４月９日の川崎戦（３△３）以来の降格圏脱出だったが、リーグ４戦ぶりの黒星で残り１３試合で依然Ｊ２降格圏内の１８位のまま。主将のＭＦ喜田は「折れずにひたむきにやり続ける。ここで下を向いて、折れてしまえば、自分たちからギブアップすることになるので、それだけは絶対にないですし。どちらにせよ、自分たちは土俵際だというのは変わらないので、もちろん危機感を持っていますし、目の前の試合で３ポイントを取っていくしか道はないので。次の試合、それを達成するべく準備するしかない」と厳しい表情で話した。