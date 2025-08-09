◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）

巨人がＤｅＮＡに連勝。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差を２・５とした。プロ初勝利を目指し、今季初登板初先発した又木鉄平投手は、３回に２点を先制され、４回まで投げ５安打２失点、６８球で降板。３―３の８回に代打・大城卓三捕手の決勝犠飛で勝ちこし、救援陣が守り切った。７回に好救援した菊地大稀投手が今季初勝利、マルティネス投手が３３セーブ目を挙げた。

又木は１回１死から蝦名達夫外野手の中前打、佐野恵太外野手の右前打で一、二塁とされたが、宮崎敏郎内野手を遊ゴロ併殺打に打ち取り、立ち上がりのピンチをしのいだ。

巨人は２回、ＤｅＮＡの先発・ケイ投手から先頭のキャベッジ外野手が遊ゴロ悪送球で出塁。岸田行倫捕手が四球を選び無死一、二塁と先制点のチャンスを作ったが、スタメン出場の増田陸内野手は空振り三振、リチャード内野手は遊ゴロ併殺打に倒れ無得点。３回は２死から丸佳浩外野手が右前打で出塁したが、二塁盗塁失敗で攻撃終了。

又木が３回に２点を先制された。先頭の京田陽太内野手に左前打、送りバントでの１死二塁から暴投で１死三塁となり、梶原昂希外野手に右中間のフェンス直撃の三塁打を打たれ１点目。なおも１死三塁から蝦名達夫外野手の右犠飛で２点目を奪われた。

２点を追う巨人が４回に１点を返した。１死から泉口友汰内野手が遊撃内野安打で出塁し、捕手がワンバウンドの投球をはじく間に二塁へ好走塁（記録は暴投）。キャベッジ外野手は空振り三振に倒れたが、２死二塁から岸田行倫捕手が中前タイムリーを放ち１点を挙げた。

４回の又木は２死から林琢真内野手に四球、二塁盗塁を許し２死二塁。京田陽太内野手は申告敬遠で一、二塁となったがケイ投手を空振り三振に抑えた。又木は４回の打席で代打を送られ、４回までで降板となった。

巨人は４回２死から今季途中から巨人に加入した代打・乙坂智外野手又木鉄平投手の代打で登場。古巣・ＤｅＮＡから左翼越えの二塁打を放ち、加入後４打席目での初ヒットをマークしたが、丸は一ゴロに終わり、得点はならなかった。

巨人が６回に逆転に成功した。１死から３番・泉口が、ケイのストレートをとらえ、右翼スタンドに５号ソロ本塁打をたたき込み、同点。さらにキャベッジが中前打、岸田の四球で１死一、二塁となり、増田陸に代わって代打・坂本勇人内野手が登場。キャベッジが三塁盗塁を決めた１死一、三塁から左翼線二塁打を放ち勝ち越し、ケイは降板となった。

又木に代わって５回は中川皓太投手が登板し３者凡退。６回は田中瑛斗投手が１死からビシエド内野手に中前打を許したが、後続を抑え無失点でつないだ。

しかし、巨人が７回に同点に追いつかれた。この回から４番手でマウンドにあがった石川達也投手が、先頭の京田陽太内野手に四球、スタメンを外れたオースティン内野手が代打で登場し、中前打され無死一、二塁。梶原昂希外野手は右飛に抑えたが、蝦名達夫外野手に左翼フェンス直撃の二塁打を打たれ、同点。

なおも１死二、三塁のピンチで佐野恵太外野手を遊ゴロに打ち取ったところで石川は降板。５番手で菊地大稀投手が登板し、宮崎敏郎内野手を右飛に仕留め、踏ん張った。

巨人が同点に追いつかれた直後の８回に勝ち越した。この回から登板のＤｅＮＡの４番手・伊勢大夢投手から泉口友汰内野手が先頭でこの試合３本目のヒットとなる左中間二塁打。キャベッジ外野手は四球、岸田行倫捕手は送りバントが２度ファウルとなりながら３度目に決め１死二、三塁、途中出場の坂本勇人内野手はボール２から申告敬遠で満塁。リチャード内野手に代わって代打・大城卓三捕手が登場し、左犠飛を放ち、三塁から泉口がヘッドスライディングで生還し、勝ち越した。

８回は大勢投手が登板し、先頭のビシエド内野手に死球。送りバンドで１死二塁とされたが、林琢真内野手を中飛、代打・筒香嘉智外野手を１５４キロのストレートで空振り三振に仕留め、得点を許さなかった。

９回は守護神・マルティネスがマウンドにあがり、２死から蝦名に中前打されたが、最後は佐野を三邪飛に打ち取り、ゲームセット、３３セーブ目を挙げた。