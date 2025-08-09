櫻井翔さん（43）主演の日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』に登場する武装集団・妖（あやかし）のリーダー“般若”の正体が、9日の第5話放送後に明かされました。

ドラマは 、2023年放送の『大病院占拠』、2024年放送の『新空港占拠』に続くシリーズ第3弾。放送局を舞台に、お面をかぶった武装集団に立ち向かう刑事・武蔵三郎を櫻井さんが演じます。

8月9日に放送された第5話では、放送局を占拠した武装集団・妖（あやかし）のリーダーである“般若”がお面を外し、その正体が加藤清史郎さん（24）演じる刑事・伊吹裕志であることが明かされました。

■加藤清史郎「これまでの人生で初めてでした」

今回の役への挑戦について「台本を頭に入れることがこんなにも大変だったのは、多分これまでの人生で初めてでした」と明かした加藤さん。

また、撮影の様子については「監督をはじめとするスタッフの皆様と、コミュニケートしながら挑む撮影の日々。 ここで、こうだからこうしてみましょっか、俗に逆つながりだなんて言いますが、そんなことをあーでもないこーでもない言いながら、一つの作品を、1人の人生を紡いでいく作業をとても楽しみながらこの作品と向き合わせていただいております。 まだ多くは語りません。いや、“語りません”というより、“語れません”が正しいかもしれませんですね（笑）」とコメントしています。

■“化け猫”と“河童”の正体も明らかに

さらに、父を自殺に追い込まれたことで妖になった姉弟の妖、“化け猫”は入山杏奈さん（29）、“河童”は超特急の柏木悠さん（20）であることも明かされました。

入山さんは「衣装合わせの日には偶然猫がプリントされたTシャツを着ていて、化け猫との縁を感じました」と喜びのコメント。

一方、柏木さんは「今まで大病院と新空港どちらのシリーズも視聴者として楽しんでいたのが、今回まさかの妖役での出演でとてもうれしかったです！ 実際、妖役になって演じてみて、この役の大変さが分かり、歴代の武装集団役の先輩方を尊敬しました」と作品への思いを明かしました。