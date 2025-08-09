◇オールスターナイト陸上（2025年8月9日 神奈川・レモンガススタジアム平塚）

男子100メートルは、柳田大輝（東洋大）が中盤以降に抜け出して、追い風0・5メートルの中で10秒11で制した。それでも10秒00の参加標準記録を突破できず、16日の次戦・ナイトゲームズ福井へ仕切り直す。

世界選手権に向けての最重要レース・日本選手権は予選でフライングにより失格。「自分でもネタにしている」と言えるほどショックから立ち直ったが「起こったことは取り返しがつかない」と自覚する。

男子100メートルはハイレベルな代表争いが繰り広げられており、柳田の代表入りは絶望的な状況。星稜高の清水空跳が10秒00の日本高校新記録を叩き出し、ベテランの桐生祥秀（日本生命）が9秒99、守守祐陽（大東大）が10秒00をマークしたばかり。

最大3枠の代表は桐生、守と持ちタイム9秒96のサニブラウン・ハキーム（東レ）が出場ラインとなっており、柳田は参加標準切りだけでなくサニブラウン以上のタイムが求められる。「まだやれることがある。やれることをやり切りたい」と気合を入れ直した。