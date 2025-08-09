女優の広瀬すず（27）が9日、自身がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）に出演。自身は“鼻がバカ”と明かした。

この日のゲストのシンガーソングライターの藤原さくらが「香水とかアロマが大好き」と言うと、広瀬は「うち、無」と言い、数日前に、ルームフレグランスを置いたと言うが、「うち猫がいるから、あまり香りを置いていなくて」と語った。

また「本当に香りに興味を持ったのこの1、2年。それもたまたま人から香水をいただいたりして。今までも香りの物、いっぱいいただいたけど、すっごい私、鼻がバカで」と言い「本当に自分がモクモク系の焼き肉に行っても、臭いがわからなかったりとか。強いて言うなら、玄関を開けて“あ、今夜カレーだ”くらいはわかる」と言うと、藤原も「それはわかる」と笑った。

広瀬は「それはわかるんだけど、ニンニクとかの臭いとかわからなくて、本当に鼻がバカだから、つけてもつけなくてももはや一緒。香水とかも基本何もつけなくて」と言い「臭いって思われている可能性もあるけど」と苦笑していた。