「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）

阪神の藤川球児監督は試合後、石井大智投手が、自身が現役時代の２００６年に打ち立てていた、セ・リーグ記録の３８試合連続無失点に到達したことについて言及。「本当に誇らしいですね。もうその一言で」と目を細めた。

自身の記録を並んだことについて「今の立場では言えないまた明日からありますから。選手の為にやってますから」と個人的な思いを口にすることは避け「ただ、彼も道中ですから。しっかり、冷静に、皆さんに見守っていただきたいなと。あくまで、なんて言うんでしょうね。感情の起伏が出てしまうと駄目なので、とにかくそっとしておきましょう」と親心をみせていた。

石井は６−２とリードの九回に登板すると、先頭のオスナを三振。中村悠を三ゴロ。最後は代打の宮本を１５２キロの直球で見逃し三振に仕留めた。

右腕は６月に頭部に打球を受け一時離脱もあった。それでも約１カ月で１軍へ復帰すると、そこからも安定した投球を見せている。４月４日の巨人戦（東京ドーム）での失点を最後に、ゼロを並べ続けている。これで西武・平良の持つ、日本記録の３９試合連続無失点にもあと１試合とした。