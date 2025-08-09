『放送局占拠』武装集団・妖「化け猫」「河童」素顔判明 『潜入兄妹』と世界線がつながる展開に【コメント全文】
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第5話が、9日に放送された。武装集団「妖（あやかし）」のリーダー「般若」に加え、「化け猫」「河童」の素顔が明らかになった。
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
※以下、ネタバレあり。
武装集団・妖（あやかし）のリーダー般若が、ついに面を脱いだ。その正体が武蔵三郎の妻・裕子（比嘉愛未）の弟で、武装集団に拉致されたと思われていた刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）だった。一同は、衝撃のあまり言葉を失う。
そして、父を自殺に追い込まれたことで「妖」になった姉の「化け猫」は入山杏奈、弟の「河童」は柏木悠（超特急）であることも明らかになった。化け猫の入山が解禁されたことにより、2024年放送のドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』と世界線がつながる展開となった。
素顔の解禁に際し、入山は「ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』と同じ世界線で“高津美波”として、この占拠シリーズに出演できることになり、うれしさでいっぱいな反面、『出所してすぐに!?』と驚きの気持ちでもあります」と、昨年に放送された『潜入兄妹』に続いて同じ役をやる喜びと驚きを語り、柏木は「実際、妖役になって演じてみて、この役の大変さが分かり、歴代の武装集団役の先輩方を尊敬しました」と今まで武装集団を演じてきたキャストに敬意を示した。
【コメント全文】
■入山杏奈（化け猫役）
はじめましての方も、お久しぶりの方も、いらっしゃるかもしれません。今回、ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』と同じ世界線で“高津美波”として、この占拠シリーズに出演できることになりうれしさでいっぱいな反面、「出所してすぐに!?」と驚きの気持ちでもあります。
衣装合わせの日には偶然猫がプリントされたTシャツを着ていて、化け猫との縁を感じました。今のところ、素顔がわからないあと2人の妖は一体誰なのか、私たちは何のために放送局を占拠したのか。引き続き考察を楽しみながらご覧いただけると幸いです。
■柏木悠（河童役）
今まで大病院と新空港どちらのシリーズも視聴者として楽しんでいたのが、今回まさかの妖役での出演でとてもうれしかったです！台本を読んでいく中で次々と訪れる緊迫したシーンに僕自身もハラハラしました。実際、妖役になって演じてみて、この役の大変さが分かり、歴代の武装集団役の先輩方を尊敬しました。素敵な作品に携われることを誇りに思います！ ぜひ最後までご覧ください！
【場面写真】ネタバレ注意！面を脱いだ「化け猫」「河童」
