雲が日差しを遮って、真昼の暑さが少し和らいだ14時50分、RAINBOW STAGEに登場したのはm-floだ。

1曲目「prism」のイントロに乗せてVERBALがオーディエンスにジャンプを呼び掛け、☆Takuが心地よく踊れるビートを繰り出す。「gET oN!」では強力な四つ打ちキックが地面を揺るがし、LISAとVERBALがステージいっぱいに動き回ってぐいぐい煽る。3人も黒いサングラスに黒い衣装、アダルトなムードとスタイリッシュなサウンドがかっこいい。

「暑いね。水分補給して、最後まで楽しんで」 (VERBAL)

ここからはまさにクラブの雰囲気を野外フェスに持ち込んだような、ノンストップで繋ぐダンスタイム。「She’s So(Outta Control)」から「Lotta love」、そして「EKO EKO」へ、☆Takuがグルーヴマスターとしての技を見せれば、盛り上げ番長・VERBALと歌姫・LISAがオーディエンスにアピールする。デビュー25周年のキャリアを誇るトライアングルは完璧だ。

「仲間を一人紹介します。向井太一！」(VERBAL)

ここで白いシャツをラフにはおって笑顔満面で登場したのは、現在はTAIL名義で活動する向井太一だ。挨拶代わりに「tell me tell me」をLISAとデュエット、さらに☆Takuと一緒に作ったオリジナル曲「break up」も披露する、まさにクラブっぽい自由なノリをフェスに持ち込むのがm-floスタイル。オーディエンスも大歓声で大歓迎だ。

「新曲やってもいいですか？ 一緒に歌ってくれる、Adee A.!」(VERBAL)

6月にリリースされたばかりの、アニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』EDテーマ「Reckless」を一緒に歌うのは、Adee A.ことTaro Abeだ。グルーヴィーでロッキンなダンスミュージックに乗せた、パワフル&ソウルフルな歌声がかっこいい。続いて二人目のゲスト・YOSHIKAを呼び込み、スローなレゲエのリズムに乗せて「let go(Reggae Disco Rockers Remix) 」をゆったり聴かせ、踊って熱くなった体を冷ましてくれる。その美しい歌声と同じように、YOSHIKAの可憐で清楚な白いワンピース姿がとても素敵。

お楽しみはまだまだ続く。イントロだけで大歓声が上がった「miss you 」を一緒に歌うのは、もちろんRyoheiとmelody.の二人だ。ブルーのアロハを着込んだRyohei、涼しげな肩出しの白い衣装のmelody.が、変わらぬ美しい歌声でハッピーでフリーダムな野外パーティーに可憐な花を添える。

「帰りたくないでしょう？」(LISA)

思わせぶりなLISAの言葉にうながされ、呼び込まれたのはIS:SUEだ。午前中のWING STAGEでも熱いパフォーマンスを見せた3人は、ラストソング「come again」でコーラス、ラップ、ダンスと大活躍。VERBAL、LISA、☆Takuと共にメンバー同様の存在感で盛り上げて、愛情たっぷりに大歓声がステージを包み込む。終わってみればあっという間、m-floファミリー総出演と言ってもいい豪華ステージの満足度は最高レベル。25周年を迎えてさらに進化中、m-floの凄みと楽しさを存分に堪能させてくれた35分間だった。

取材・文◎宮本英夫

写真◎青木早霞

セットリスト

1.prism

2.gET oN!

3.She’s So (Outta Control)

4.Lotta love

5.EKO EKO

6.tell me tell me

7.break up

8.Reckless

9.let go (Reggae Disco Rockers Remix)

10.miss you

11.come again

