「DREAMS COME TRUE」が9日放送のNHKの音楽特番「MUSIC GIFT 2025〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（第1部：後7・30〜8・55、第2部：後10・00〜10・55）に出演。名曲をテレビで9年ぶりに熱唱した。

東京・渋谷のNHKホールから生放送された同番組。嵐の二宮和也、女優の二階堂ふみ、NHKの中山果奈アナウンサーが司会を務め、多彩なアーティストたちによる豪華なパフォーマンスが繰り広げられた。

その中で、平成から令和にかけて数々の名曲を生み出してきたDREAMS COME TRUEは、「何度でも」「その先へ」のスペシャルメドレーを披露。これらの楽曲は、2011年の東日本大震災やコロナ禍で最前線に立つ医療従事者や人々を励ましてきた応援歌としても知られている。

2曲ともにテレビで歌唱するのは実に9年ぶりとのこと。この特別感に司会の二宮は思わず「これ、紅白歌合戦じゃないんだよね？凄い人が出てきちゃってびっくりしてるんだけど」と驚きを口にした。

歌唱後、ネット上では「最高だねぇぇぇ」「ドリカムよかった！さすが。一気に紅白感」「ドリカムで号泣不可避」といったコメントが寄せられている。