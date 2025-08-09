プロゴルファーでタレントの東尾理子（49）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS プロ野球トーク日本シリーズOB戦 今ならアウトな昔の常識SP」に出演。父で元西武監督の東尾修氏（75）の“罰金”で購入した驚きのものを明かした。

現役時代は豪快な酒豪伝説、夜遊びエピソードで知られた東尾氏。理子は「昔は飲んで飲んで飲んでいってたので、ウチに凄くいいルールがあって、外泊罰金ルールっていうのがあって」と父に関する家庭内でのルールを明かす。

「私が学校に行くまでに帰ってくるか帰ってこないかが、外泊か朝帰りっていう線引きで。外泊すると1万円っていうルールがあって」と説明し、「それが貯まって、母は私にゴルフ場の会員権を買ってくれた」と仰天告白。MCのダウンタウン・浜田雅功は「どんだけ貯まってるの!?会員権買える？」と驚きの声を上げた。

「そんなに朝までなんですか？何をやってるんですか？」と問い詰める浜田に、東尾氏はとぼけた表情で無言。「飲んでるだけじゃないでしょう？」と浜田が小声で聞くと「すいませんけど、その先はちょっと…」と返し、スタジオを盛り上げていた。