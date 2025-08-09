◇プロ野球セ・リーグ 巨人4−3DeNA(9日、横浜スタジアム)

巨人が逆転勝利で貯金を1としました。

前日12得点で大勝した巨人は又木鉄平投手が先発。しかし両チーム無得点の3回、タイムリースリーベースヒットと犠牲フライで2点を失い、4回68球、被安打5、2失点で降板します。

打線は4回に岸田行倫選手のタイムリーで1点を返すと、6回には1アウトから泉口友汰選手がライト方向へのソロホームランを放ち、同点に追いつきます。さらに1アウト1塁3塁とチャンスを作ると、代打で登場した坂本勇人選手がレフトへのタイムリーツーベースヒットを放ち、逆転に成功しました。

しかし7回、この回から登板した石川達也投手がノーアウト1塁2塁のピンチを招くと、1アウトから蝦名達夫選手にフェンス直撃のタイムリーツーベースヒットを浴び、同点に追いつかれます。

それでも8回に泉口選手のこの日3本目のヒットなどで1アウト満塁を作ると、代打・大城卓三選手の犠牲フライで再び1点を勝ち越しました。

その裏の守備では大勢投手がランナー2塁のピンチを背負いますが代打・筒香嘉智選手を空振り三振。9回はライデル・マルティネス投手が無失点で締め、マルティネス投手は今季33個目のセーブで通算199セーブ目をあげました。

DeNAに連勝でカード勝ち越しを決めた巨人は貯金を1としています。