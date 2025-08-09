夏の高校野球選手権、１０日の４試合を中止し１１日に延期…決勝は２３日に

　全国高校野球選手権の大会本部は９日、天候不良が予想されるとして、１０日に予定されていた１回戦２試合と２回戦２試合の計４試合を中止し、１１日に延期すると発表した。

　決勝は２３日となる。