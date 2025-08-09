ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 夏の高校野球選手権、１０日の４試合を中止し１１日に延期…決勝は２… 夏の高校野球選手権、１０日の４試合を中止し１１日に延期…決勝は２３日に 夏の高校野球選手権、１０日の４試合を中止し１１日に延期…決勝は２３日に 2025年8月9日 21時45分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 全国高校野球選手権の大会本部は９日、天候不良が予想されるとして、１０日に予定されていた１回戦２試合と２回戦２試合の計４試合を中止し、１１日に延期すると発表した。 決勝は２３日となる。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 佐賀北が延長十回に山下泰槻のスクイズでサヨナラ勝ち、先発の稲富理人が完投…青藍泰斗は四回一時逆転 ２００７年夏の甲子園を制した佐賀北ＯＢの井手和馬さん、「旋風」期待しアルプスから声援 青藍泰斗の応援始めて３０年、地元では「原人」姿の応援で知られる男性が声援…「選手たちが甲子園に連れてきてくれた」と笑顔 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 横浜, 大船, イベント, 工場, 徳島, 生花, 寺田屋, 神事, 介護タクシー