クラスメートの嫌がらせに「やり返せ」母が伝授した最終手段【ママリ】

これは梅(佐伯梅)さんの友人であるY子ちゃんの次男B助くんが、突然「幼稚園に行きたくない」と言い出し、その原因であった友だちと無事に問題が解決するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『幼稚園に行きたくない』第9話をごらんください。

梅(佐伯梅)(@koumesuke)さんの友人であるY子ちゃんは、アイ先生に「T郎くんを直接指導することは難しい」と伝えられます。でも全員に向けて「お友達にイヤなことをしないように」と注意してくれたそう。数日後、いまだに幼稚園に行きたくない様子のB助くんを見て、Y子ちゃんはある重大なことを伝えるのでした。

©koumesuke

©koumesuke

©koumesuke

©koumesuke

©koumesuke

©koumesuke

©koumesuke

©koumesuke

©koumesuke

「やり返せ」と言ったY子ちゃん！ついにこの決断に至ったのですね。相手にわかってもらうには、これしかもう方法がないのかもしれませんね…。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）