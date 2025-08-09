夕暮れが次第に近づいてきた17時5分、海から吹く涼風のように爽やかな空気をWING STAGEに運んできたのはDef Techの二人だ。

◆ライブ写真

レゲエ、ヒップホップ、ハワイアン、サーフミュージック等を自由にミクスチャーした音楽性と、夏の青い空と広い芝生の下で繰り広げられる＜LuckyFes＞との相性は、演奏を始める前から100点満点に決まっている。

ShenとMicroの二人と、2本のギター、DJ、MPCが奏でるサウンドは、ナマのバンドっぽさとループミュージックのいいとこ取りしたハイブリッド。Microがミニギターを、Shenがウクレレを弾く1曲目「High On Life」からいい波に乗って「KONOMAMA」へ、初期からの人気曲を連ねてオーディエンスのハートをがっちりキャッチ。ぴたりと息の合った美しいハーモニー。昔からのファンも新しいリスナーも、みんなまとめて踊らにゃ損損の自由型ハッピーグルーヴ。そしてクラップと手振りで波のように揺れるオーディエンス。

Microがお揃いの振り付けをオーディエンスにレクチャーしてからの「Child in me」は今年リリースされたばかりの新曲だが、すでにライブでの盛り上がりチューンとして定着済み。知らない人も一発で乗れる、心地よくファンキーで開放的なリズムが嬉しい。Microのコール＆レスポンスで一体感が高まったあと、これも今年リリースされたダークでシリアスなレゲエナンバー「KANPAI」でぐっと場の雰囲気を引き締めるのはさすがライブ巧者。1曲ごとの個性とパワーが凄い。これら新曲を収めたニューアルバム『4ELEMENTS』は6月にリリース済みだ。

波の音のSEが聴こえただけで、察したオーディエンスが歓声を上げる。「Catch The Wave」は、Def Tech屈指の人気曲にして、人間の小さな悩みを超えた自然の恵みや未来の希望を歌うメッセージが胸に沁みる。フェスの短いセットリストの中にもしっかりと深いメッセージソングを用意する、これがDef Techのライブ哲学。

「僕たちDef Techは今年で(ファーストアルバムから)20周年という節目を迎えました。来年2月8日の武道館まで突っ走っていきます」(Micro)

この曲からすべてが始まりました──コンパクトながら充実のステージのラストを飾るのはやはりこの曲「My Way」だ。見渡す限りのオーディエンスが手を上げて音の波に乗る。世代を超えて生き続ける名曲の凄みと深みが伝わる。Shenがステージを降りてオーディエンスの中で歌ってる。歌い終えて深くお辞儀をする二人に向けたあたたかい歓声と拍手が鳴りやまない。アツさの中に清涼感を散りばめた、Def Techらしさ満点の30分だった。

取材・文◎宮本英夫

写真◎ SARU

セットリスト

1.High on Life

2.KONOMAMA

3.Child in me

4.KANPAI

5.Catch the Wave

6.My Way

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

