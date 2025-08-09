¡Ö¶â»ý¤Á¤ÏÄ¹ºâÉÛ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡© ºÇ¶á¤Î¶â»ý¤Á¤¬»ý¤ÁÊâ¤¯¤â¤Î¤Ã¤Æ¡©
°ÊÁ°¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤ÏÄ¹ºâÉÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢µì¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÏÃ¡£¿·¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡¢ºâÉÛ¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤¤¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤äQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤äÊªÍýÅª¤Ë¸½¶â¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Á³À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¤Ê¤é¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢ATM¤ËÊÂ¤ó¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï¡¢¡Öº£¤É¤¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤Å¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥«¡¼¥É¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ç·èºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Å¹¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¡¼¥ë¤âSNS¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬ÆÉ¤á¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤¬Ä°¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ëµ¤Ê¬Å¾´¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ä³ô¡¦°ÙÂØ¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤Û¤ÜÀ¸³è¤ÎÁ´Êý°Ì¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÇÀ¸¤¤ëÈà¤é¤ÎËüÇ½¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¸½¶â·èºÑ¤Î»þÂå¤ÎÂÎ¸³¤ËÇû¤é¤ì¡¢¡Ö¸½¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¡Ö¸½¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶²ÉÝ¡×¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¸¡§¸áÆ² ÅÐµªÍº¡ÊÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Ð±ÄÀïÎ¬Î©°Æ¤ä´ë¶ÈÊÑ³×¤Ë½¾»ö¡£Ãù¶â70Ëü±ß¤ò1Ç¯¤Ç3²¯±ß¤Î»ñ»º¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤ä¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¼ø¡£
(Ê¸:¸áÆ² ÅÐµªÍº¡ÊÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë)
µì¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡Ö¸½¶â¡×¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤¬»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤Î»þÂå¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ËÄ¹ºâÉÛ¤ä¤é¡¢¸½¶â¿ôÉ´Ëü±ß¤ä¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¤Æ¡¢¾¦ÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸½¶â¤¬¶¯¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¿·¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡×¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯°ìÊý¡¢º£¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤¬»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ï¡¢¶ËÏÀ¤¹¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û1¤Ä¤Ç¤¹¡£
Í¾·×¤Ê¥â¥Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡ª»ä¤Î¼þ°Ï¤Ç¤âºâÉÛ¤ò»ý¤¿¤º¡¢¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëµ¯¶È²È¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³°½Ð¤Ï¼ê¤Ö¤é¡×¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤âÄ¹ºâÉÛ¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯ÍýÍ³µì¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¤¤¤Þ¤À¤ËÄ¹ºâÉÛ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
