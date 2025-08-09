「阪神６−２ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）

阪神の石井大智投手が、藤川球児監督が現役時代の２００６年に打ち立てていた、セ・リーグ記録の３８試合連続無失点に到達した。

６−２とリードの九回に登板すると、先頭のオスナを三振。中村悠を三ゴロ。最後は代打の宮本を１５２キロの直球で見逃し三振に仕留めた。

右腕は６月に頭部に打球を受け一時離脱もあった。それでも約１カ月で１軍へ復帰すると、そこからも安定した投球を見せている。４月４日の巨人戦（東京ドーム）での失点を最後に、ゼロを並べ続けている。これで西武・平良の持つ、日本記録の３９試合連続無失点にもあと１試合とした。

お立ち台では「近本さんが打ってくれて楽に投げられました」と語った石井。「自分の中ではまったく意識してなかったんですが…それを言われたら次に点を取られそうで怖いです」と明かし、笑いを誘った。

「できないことはできないので、１００％の準備を心がけています」と明かした石井。指揮官に並ぶ記録には「本当に恐れ多いというか、恐縮しております」と話していた。