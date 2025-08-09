ÆâÀîÀ»°ì»á¡Ö1µåÁ°¤ËÊÑ²½µå¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡¢¡Ö¶õ¿¶¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ä¡×µð¿Í¤ÎÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡ª
¡ü DeNA 3 ¡Ý 4 µð¿Í ¡û
¡ã18²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¤¬¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï2¡Ý2¤Î6²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£½éµå¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÅðÎÝ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤Ï2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¶õ¿¶¤ê¡£Â³¤¯4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£
¡¡ÆâÀî»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºäËÜÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1µåÁ°¤ËÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤Î¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë